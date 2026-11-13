Чувашии списали 5,7 млрд руб. долга по бюджетным кредитам
Погашение обязательств еще на 2,1 млрд руб. перенесли на 2030–2033 годы
Чувашии в 2025–2026 годах списали 5,7 млрд руб. задолженности по отдельным бюджетным кредитам в рамках программы списания двух третей долга. Об этом сообщила пресс-служба главы республики по итогам встречи Олега Николаева с вице-премьером — министром финансов Антоном Силуановым.
По данным пресс-службы, высвободившиеся средства направлены на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Срок погашения бюджетных кредитов на 2,1 млрд руб. перенесен с 2026–2029 на 2030–2033 годы.
На встрече в Москве стороны обсудили социально-экономическое развитие Чувашии и сбалансированность регионального бюджета. Доходы консолидированного бюджета республики за девять месяцев составили более 134 млрд руб.
В 2026 году Чувашии предусмотрено более 20 млрд руб. целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и 18,5 млрд руб. дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. До 2030 года республике также одобрены лимиты казначейских инфраструктурных кредитов на 3,5 млрд руб. Эти средства планируется направить на проекты в сфере ЖКХ и развитие инфраструктуры.