Чувашии списали 5,7 млрд руб. долга по бюджетным кредитам

В 2026 году Чувашии предусмотрено более 20 млрд руб. целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и 18,5 млрд руб. дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. До 2030 года республике также одобрены лимиты казначейских инфраструктурных кредитов на 3,5 млрд руб. Эти средства планируется направить на проекты в сфере ЖКХ и развитие инфраструктуры.