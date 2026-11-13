«Топ-лот — картина Моне Champ d'avoine et coquelicots»

Миллиардер Уильям Кох готов продать еще больше своих произведений из своей коллекции. В январе на Christie's он расстался с собранием американского искусства на сумму $84 млн, а теперь выставляет на продажу еще одну серию картин, включая работы Клода Моне и Поля Сезанна. Каждая из них может стоить до $18 млн.