«Топ-лот — картина Моне Champ d'avoine et coquelicots»
Дмитрий Буткевич — о коллекции Уильяма Коха на торгах Christie's
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Миллиардер Уильям Кох готов продать еще больше своих произведений из своей коллекции. В январе на Christie's он расстался с собранием американского искусства на сумму $84 млн, а теперь выставляет на продажу еще одну серию картин, включая работы Клода Моне и Поля Сезанна. Каждая из них может стоить до $18 млн.
Christie's сообщил, что коллекция, включающая также полотна Эдгара Дега, Анри Матисса, Жоана Миро и Диего Риверы, как ожидается, принесет более $40 млн. Это станет последней главой в очень выгодных отношениях между Кохом и аукционным домом. В июне 2025 года Christie's продал вина из его погреба на сумму $28,8 млн, а через семь месяцев прошел аукцион искусства в Западной Америке. Обе продажи превзошли ожидания, по данным Christie's.
Кох продает не только картины и вино. Он также пытается найти покупателя для своего обширного поместья в Аспене, сначала за $125 млн, сейчас за $99 млн (купил он поместье в 2007-м за $26,5 млн).
Вернемся к живописи. Топ-лот — картина Моне Champ d'avoine et coquelicots (1890), изображающая поле овса и маков рядом с домом художника в Живерни. Кох приобрел ее в 1985 году, сейчас она оценивается от $12 млн до $18 млн.
Еще один топ — натюрморт Сезанна Tasse, verre et fruits, написанный около 1877 года, на котором изображены чашка, стакан и яблоки, выложенные на столе. Эстимейт также $12-18 млн.
Также значимым лотом является картина Матисса Jeune femme fardee a l'orientale («Баядерка») 1929 года, изображающая обнаженную фигуру, вдохновленная одноименным классическим балетом. Ожидается, что она принесет от $5 млн до $7 млн.
Произведение Дега оценивается в $3-5 млн. Балетная пастель поверх монотипии имеет особенно интересную историю: изначально она была куплена напрямую у художника коллекционером из Филадельфии Энни Скотт. А еще есть Ривера, Миро и Шагал 1971 года Danseuse a la robe fleurie (от $1,2 млн до $1,8 млн).