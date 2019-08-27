Временный глава Ингушетии стал кандидатом в постоянные

Президент РФ Владимир Путин внес на пост главы Ингушетии три кандидатуры — исполняющего обязанности руководителя республики Махмуд-Али Калиматова, депутата Назрановской городской думы Урусхана Евлоева и старшего специалиста ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомеда Зурабова. 8 сентября республиканский парламент должен проголосовать за одного из предложенных кандидатов. В республике мало кто сомневается, что на поддержку депутатов может рассчитывать только господин Калиматов, так как именно на него, как считают местные наблюдатели, сделана ставка в Кремле.

В конце июня, когда вместо досрочно подавшего в отставку Юнус-Бека Евкурова временно исполняющим обязанности главы Ингушетии был назначен Махмуд-Али Калиматов, до этого работавший в управлении Росприроднадзора в Самарской области, еще оставались сомнения, кто все же в ближайшие годы будет руководить Ингушетией. В республике высказывались предположения, что господин Калиматов может уйти, когда ингушское общество отойдет от митинговых страстей, а место главы снова займет кто-то из классических силовиков. В числе претендентов упоминались заместитель командующего Приволжским округом войск Росгвардии генерал-лейтенант Руслан Султыгов, замначальника УФСБ по Чечне Анзор Джамбулатов и еще несколько кандидатур, чьи карьеры связаны с военными и силовыми структурами.

Господин Калиматов, впрочем, сделал карьеру в органах прокуратуры. Сомнения в том, назначен ли он в качестве временного кризисного управляющего или займет пост главы, рассеялись: только он из трех предложенных президентом Путиным кандидатов может выиграть голосование в парламенте. У двух других, депутата Назрановской городской думы Урусхана Евлоева и старшего специалиста ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомеда Зурабова, шансов победить нет, считают в республике. «Ни Евлоев, ни Зурабов на победу и не рассчитывают, так как внесены в список чисто формально,— сказал “Ъ” один из лидеров ингушской оппозиции Сираждин Султыгов.— Реальный кандидат, на которого сделал ставку Кремль,— это Калиматов».

Как ранее рассказывал “Ъ”, пост главы Ингушетии стал вакантным после досрочной отставки господина Евкурова, который руководил регионом с осени 2008 года. В сентябре 2018 года господин Евкуров третий раз был переизбран на пост главы Ингушетии. Однако практически сразу после этого в республике начались массовые митинги протеста, вызванные подписанием соглашения об установлении административной границы Ингушетии с Чечней. Участники акции требовали отмены соглашения и принятого на его основании республиканского закона о границе. Вскоре к требованиям о пересмотре границы с Чечней добавились также требования отставки господина Евкурова и возвращения прямых выборов главы республики. Соглашение о границе не отменили, в декабре 2018 года его признал законным Конституционный суд РФ. А вот господин Евкуров со своего поста ушел, заявив, что его решение об отставке продиктовано отсутствием единства в ингушском народе.

Кандидатуру господина Калиматова в Ингушетии считают удачной. «Люди помнят его, когда он у нас работал прокурором, как честного и неподкупного руководителя»,— заявил “Ъ” господин Султыгов. По его словам, оставить пост прокурора и уехать из республики господин Калиматов был вынужден из-за своего непримиримого отношения к коррупционерам. «Он сможет изменить ситуацию в республике в лучшую сторону, если ему в этом поможет Москва: во-первых, финансированием, а во-вторых, позволив осуществить кадровую чистку»,— заключил оппозиционер.

Отметим, что за два месяца господин Калиматов сменил всех помощников главы республики, двух вице-премьеров и двух министров. Вчера стало известно, что заявление об отставке написал глава регионального правительства Зелимхан Евлоев.

Муса Мурадов