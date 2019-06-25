У главы Ингушетии разладилось с обществом

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил в понедельник в обращении в эфире республиканского телевидения о своем намерении досрочно покинуть пост. По его словам, к такому решению он пришел, осознавая «свою ответственность за отсутствие единства в народе, взаимопонимание между властью и обществом». Опрошенные “Ъ” эксперты связали решение господина Евкурова с протестами, вызванными соглашением об установлении административной границы с соседней Чечней. Представители ингушской оппозиции считают, что Кремль разочаровался в господине Евкурове, поскольку тот «выпустил ситуацию из-под контроля». Собеседники “Ъ” предположили, что на переходный период в республику может быть назначен «человек со стороны» по аналогии с назначением Владимира Васильева в Дагестан в 2017 году. Ингушская оппозиция обещает добиваться возвращения прямых выборов главы региона.

«Я принял решение обратиться к президенту с просьбой о досрочном сложении с себя полномочий главы Республики Ингушетия»,— заявил Юнус-Бек Евкуров в телеобращении в понедельник. Он выразил надежду, что его решение поддержит руководство страны. Господин Евкуров назвал отсутствие единства в ингушском народе одной из основных проблем республики:

«Давайте наберемся мужества сказать, что все мы — власть, которую я представляю, общественные, религиозные и другие организации, ответственны за то, что мы сегодня разобщены. И каждый из нас стоит перед выбором — личные интересы или интересы родной республики».

«Я свой выбор сделал — как ингуш, как патриот, как боевой офицер»,— сказал глава Ингушетии, призвав к ответственному выбору и своих оппонентов, добивавшихся его отставки.

Господин Евкуров стал главой Ингушетии в октябре 2008 года по представлению Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента России, после досрочной отставки Мурата Зязикова, которой добивалась ингушская оппозиция. Давление на господина Зязикова усилилось после того, как 31 августа 2008 года во время принудительной доставки на допрос милиционерами был случайно застрелен владелец оппозиционного сайта «Ингушетия.орг» Магомед Евлоев. Назначение господина Евкурова поначалу консолидировало ингушское общество, он стал активно общаться с представителями оппозиции, некоторых из них пригласил к себе на работу и пообещал искоренить коррупцию. 22 июня 2009 года господин Евкуров был тяжело ранен в результате атаки смертника на кортеж, в котором он ехал на работу, один из сопровождавших погиб, еще двое позднее умерли от полученных ран. Сам Юнус-Бек Евкуров после периода восстановления вернулся к работе.

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Вскоре ингушская оппозиция от поддержки перешла к критике господина Евкурова, в том числе заявляя, что он не смог остановить беспредел федеральных силовиков. Поводом для недовольства стало также принятие республиканского закона о местном самоуправлении и проведение муниципальных выборов, де-юре установивших административную границу с Пригородным районом Северной Осетии: до депортации ингушей в 1944 году часть его входила в состав Чечено-Ингушетии, и в 1992 году эта территория стала причиной осетино-ингушского конфликта. Но самые масштабные выступления против господина Евкурова были вызваны подписанием в 2018 году соглашения об установлении административной границы с Чечней. Протест оказался таким массовым, что власти были вынуждены согласовать проведение в Магасе двухнедельного митинга. Сам господин Евкуров в ответ на требования отставки заявил тогда, что «дело не в границе: если бы не было этой темы, нашлись бы другие поводы давить на власть». Соглашение отменено не было, его законность подтвердил Конституционный суд РФ, а ряду участников и организаторов митингов в Магасе были предъявлены обвинения в нарушении закона: в настоящее время под арестом находятся 27 человек, некоторым из них грозят реальные сроки за участие в столкновениях с полицией.

Итоги правления Юнус-Бека Евкурова Читать далее

«Федеральный центр не мог тогда уволить главу региона, выполняя требование оппозиции,— заявил “Ъ” политолог Алексей Малашенко.— Но то, что это произойдет, было очевидно: Кремль раздражала неспособность господина Евкурова контролировать ситуацию в республике». Политолог отмечает контраст с позицией Рамзана Кадырова, жестко контролирующего Чечню. По мнению господина Малашенко, репутации Юнус-Бека Евкурова также повредил его конфликт с частью религиозной общественности республики, в результате которого возглавляющий муфтият Ингушетии со времен Руслана Аушева Иса Хамхоев фактически оказался в оппозиции главе региона. Господин Евкуров пытался сместить господина Хамхоева, а позже — распустить муфтият, но за организацию вступился Верховный суд Ингушетии.

Представители ингушской оппозиции уверены, что анонсированная отставка господина Евкурова — это во многом их заслуга.

«Кремль убедился, что он потерял доверие народа и не контролирует ситуацию»,— заявил “Ъ” сопредседатель совета тейпов ингушского народа Батыр Богатырев. Он считает, что решению о замене власти в республике могли способствовать не только протесты, но и результаты начавшейся в регионе ревизии расходования бюджетных средств. Отметим, что обыски и выемки документов были, в частности, проведены в правительстве Ингушетии, минстрое, управлении Росреестра и региональном отделении Фонда социального страхования. Правоохранители заявляют о выявлении махинации при реализации нескольких крупных проектов, финансировавшихся из госбюджета, а также схем обналичивания с участием региональных банков и местных чиновников.

Эксперты не исключают, что на смену господину Евкурову может быть назначен человек со стороны, как это произошло в 2017 году в Дагестане. «В сложившейся ситуации Кремлю нужно, чтобы в Ингушетии был руководитель, который будет равноудален от всех кланов и группировок, чтобы добиться хотя бы временного примирения в обществе»,— поясняет господин Малашенко. Не исключают назначения «варяга» и представители оппозиции. «На переходный период это даже будет полезно»,— заявил господин Богатырев, отметив, что оппозиция будет добиваться возвращения прямых выборов главы республики.

Муса Мурадов, Николай Сергеев, Иван Тяжлов