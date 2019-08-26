Минвостокразвития подготовит законопроект о допуске частных инвесторов на арктический шельф

Минвостокразвития напишет проект закона, разрешающий частным инвесторам работать на шельфе в Арктике, сообщил журналистам заместитель главы министерства Александр Крутиков. «Принято решение о подготовке законопроекта, который расширит доступ частным инвесторам к освоению шельфа арктического. Соответствующий законопроект мы будем готовить»,— сказал господин Крутиков (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, такое поручение было дано после совещания в правительстве с участием двух вице-премьеров — Дмитрия Козака и Юрия Трутнева — и трех федеральных министров.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что господин Трутнев предложил президенту России Владимиру Путину допустить к работам на шельфе иностранные и частные компании по норвежской модели. Президент перенаправил письмо министру энергетики Александру Новаку, поручив «рассмотреть» инициативу и доложить свои предложения.

В Минэнерго РБК рассказали, что ведомство не подготовило позицию по предложению вице-премьера, источник в министерстве добавил, что она формируется. Близкий к Минэнерго источник отметил, что министерство не пойдет против интересов «Роснефти» и «Газпрома», а они выступят против либерализации доступа на шельф.

Как ранее выяснил “Ъ”, Минприроды подготовило план геологоразведочных работ в арктической зоне до 2035 года, направленный на формирование грузовой базы Севморпути. Из документа следует, что нефтегазовые компании не планируют запускать уже заявленные шельфовые проекты, которые могли бы внести вклад в развитие СМП, в ближайшее десятилетие.

Почему освоение арктического шельфа отстает от планов госкомпаний, читайте в публикации “Ъ” «Мечты не сбурились».

Подробнее о возможном допуске частных компаний на шельф — в публикации “Ъ” «Частные компании снова поманили шельфом».