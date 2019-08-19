РБК узнал о предложении Трутнева Путину допустить иностранцев на арктический шельф

Вице-премьер России Юрий Трутнев, отвечающий за развитие Дальнего Востока и Арктики, заявил в письме президенту России Владимиру Путину, что арктический шельф «не работает на экономическое развитие России», сообщил РБК со ссылкой на четыре источника, среди которых — федеральные чиновники и собеседники в нефтегазовых компаниях, знакомые с документом. Господин Трутнев предложил допустить к работам на шельфе иностранные и частные компании по норвежской модели. Президент перенаправил письмо министру энергетики Александру Новаку, поручив «рассмотреть» инициативу и доложить свои предложения.

По словам Юрия Трутнева, в 2012 году право на доступ к шельфу получили только госкомпании с пятилетним опытом работы (в частности, «Газпром» и «Роснефть»). Тогда правительство выдало 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа, обязав компании пробурить 86 скважин за 20 лет. К лету 2019 года, через семь с половиной лет, было пробурено только пять скважин, и первоначальные сроки освоения шельфа «сорваны». Вице-премьер считает, что причиной стало отсутствие конкуренции: «Роснефть» и «Газпром» не заинтересованы форсировать разработку на Арктике, поскольку они обеспечены запасами нефти и газа на суше более чем на 20 и 100 лет соответственно.

Господин Трутнев предлагает допустить иностранных и российских инвесторов в консорциуме со специально созданной для этого госкомпанией-оператором к нераспределенным участкам шельфа. Он считает необходимым внедрить норвежскую модель работы на шельфе: у местной госкомпании остается 30% в подобных проектах, а остальные доли могут получить частные компании и иностранцы. По такому принципу на шельфе Норвегии работают многие международные компании. Господин Трутнев добавил, что владеющие лицензиями компании должны заключить обязывающие инвестиционные соглашения с правительством до 2022 по разработке шельфа. Если это не будет сделано, то планируется обязать компании вернуть лицензии.

В Минэнерго РБК рассказали, что ведомство не подготовило позицию по предложению вице-премьера, источник в министерстве добавил, что она формируется. Близкий к Минэнерго источник отметил, что министерство не пойдет против интересов «Роснефти» и «Газпрома», а они выступят против либерализации доступа на шельф. По словам собеседников РБК, «Роснефть» уже отправила в Кремль письмо с критикой предложения вице-премьера. «Арктический шельф — это стратегическая территория, либерализация доступа к нему нецелесообразна и просто опасна. Иностранцы могут и сейчас попасть в такие проекты в консорциумах с госкомпаниями, но не спешат вкладывать средства или делиться технологиями»,— сказал источник, отметив, что планы по бурению в Арктике 86 скважин нереалистичны из-за санкций 2014 года. «Газпром» отметил, что компания полностью выполняет свои лицензионные обязательства по геологоразведке в Арктике.

На прошлой неделе господин Трутнев заявил, что для проектов в Арктике разработана система преференций. Работа идет над 1783 инвестпроектами. В ближайшие пять лет планируется удвоить эту цифру.

Как ранее выяснил “Ъ”, Минприроды подготовило план геологоразведочных работ в арктической зоне до 2035 года, направленный на формирование грузовой базы Севморпути. Из документа следует, что нефтегазовые компании не планируют запускать уже заявленные шельфовые проекты, которые могли бы внести вклад в развитие СМП, в ближайшее десятилетие.

Почему освоение арктического шельфа отстает от планов госкомпаний, читайте в публикации “Ъ” «Мечты не сбурились».