Частные компании снова поманили шельфом

Правительство может поручить ведомствам разработку законопроекта о доступе частных компаний к освоению арктического шельфа. Этот вопрос обсуждался на совещании вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева. Сейчас на шельфовые лицензии могут претендовать лишь «Роснефть» и «Газпром», доступ к ним долгое время хотел получить ЛУКОЙЛ. Тема либерализации работы на шельфе активно не обсуждалась с 2015 года. Однако на данный момент неясно, будет ли дано поручение о разработке законопроекта.

На совещании у вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева «было принято решение о разработке законопроекта о доступе к шельфу частных инвесторов», сообщил журналистам заместитель главы Минвостокразвития Александр Крутиков (цитата по «Интерфаксу»).

Между тем, как сообщил “Ъ” представитель господина Козака, по итогам совещания будет дано поручение «о проработке законопроекта».

Соответственно, неясно, будет ли в протокольном поручении содержаться пункт о разработке законопроекта, или речь все же идет о проработке предложения. Также неясны сроки выполнения поручения.

Сейчас по закону доступ к арктическому шельфу есть только у госкомпаний — «Роснефти» и группы «Газпром» (в том числе у «Газпром нефти»), частные компании могут претендовать только на роль миноритарного партнера. ЛУКОЙЛ долгие годы поднимал вопрос о получении возможности разработки шельфа, которая у компании была до принятия поправок к закону в 2008 году. Разработка шельфа интересна и НОВАТЭКу, и, как сообщал “Ъ”, газовая компания обсуждает проект его освоения в партнерстве с «Газпром нефтью». В ЛУКОЙЛе не стали комментировать возможную либерализацию законодательства, но собеседник “Ъ”, близкий к компании, сказал, что там приветствуют заявление Минвостокразвития. Представитель Юрия Трутнева не был доступен для звонка. В Минприроды пока не ответили “Ъ”.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, утверждает, что вопрос доступа частных компаний к шельфу будет решаться президентом.

По словам собеседников “Ъ”, шельф был главной темой на совещании в правительстве 26 августа, налоговые льготы для нефтегазовых проектов на нем не обсуждались, хотя ряд источников “Ъ” не исключал такую вероятность.

В августе господин Трутнев пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на отсутствие конкуренции в разработке шельфа, в результате чего первоначальные сроки его освоения были сорваны. В связи с этим вице-премьер предложил допустить иностранных и российских инвесторов в консорциуме со специально созданной для этого госкомпанией-оператором к нераспределенным участкам шельфа. По мнению Юрия Трутнева, необходимо внедрить норвежскую модель работы на шельфе: у местной госкомпании остается 30% в подобных проектах, а остальные доли могут получить частные компании и иностранцы (о письме вице-премьера президенту сообщал РБК).

В 2016 году правительство ввело мораторий на выдачу новых шельфовых участков. По словам одного из собеседников “Ъ”, в нераспределенном фонде осталось лишь 10% лицензированных площадей. Как сообщал “Ъ” в июле, согласно плану геологоразведочных работ в Арктике, нефтегазовые компании не планируют запускать уже заявленные шельфовые проекты, которые могли бы внести вклад в развитие СМП, в ближайшее десятилетие. Так, например, доразведка месторождений «Победа» и Медынское-море «Роснефти», Ленинградского, Лудловского, Русановского и Ледового («Газпром»), Долгинского («Газпром нефть») планируется на период 2025–2030 годов. Следовательно, сами проекты могут быть запущены не ранее 2030-х годов.

Дмитрий Козлов