Частные компании снова поманили шельфом

Правительство может поручить ведомствам разработку законопроекта о доступе частных компаний к освоению арктического шельфа. Этот вопрос обсуждался на совещании вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева. Сейчас на шельфовые лицензии могут претендовать лишь «Роснефть» и «Газпром», доступ к ним долгое время хотел получить ЛУКОЙЛ. Тема либерализации работы на шельфе активно не обсуждалась с 2015 года. Однако на данный момент неясно, будет ли дано поручение о разработке законопроекта.
На совещании у вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева «было принято решение о разработке законопроекта о доступе к шельфу частных инвесторов», сообщил журналистам заместитель главы Минвостокразвития Александр Крутиков (цитата по «Интерфаксу»).
Соответственно, неясно, будет ли в протокольном поручении содержаться пункт о разработке законопроекта, или речь все же идет о проработке предложения. Также неясны сроки выполнения поручения.
Сейчас по закону доступ к арктическому шельфу есть только у госкомпаний — «Роснефти» и группы «Газпром» (в том числе у «Газпром нефти»), частные компании могут претендовать только на роль миноритарного партнера. ЛУКОЙЛ долгие годы поднимал вопрос о получении возможности разработки шельфа, которая у компании была до принятия поправок к закону в 2008 году. Разработка шельфа интересна и НОВАТЭКу, и, как сообщал “Ъ”, газовая компания обсуждает проект его освоения в партнерстве с «Газпром нефтью». В ЛУКОЙЛе не стали комментировать возможную либерализацию законодательства, но собеседник “Ъ”, близкий к компании, сказал, что там приветствуют заявление Минвостокразвития. Представитель Юрия Трутнева не был доступен для звонка. В Минприроды пока не ответили “Ъ”.
По словам собеседников “Ъ”, шельф был главной темой на совещании в правительстве 26 августа, налоговые льготы для нефтегазовых проектов на нем не обсуждались, хотя ряд источников “Ъ” не исключал такую вероятность.
В августе господин Трутнев пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на отсутствие конкуренции в разработке шельфа, в результате чего первоначальные сроки его освоения были сорваны. В связи с этим вице-премьер предложил допустить иностранных и российских инвесторов в консорциуме со специально созданной для этого госкомпанией-оператором к нераспределенным участкам шельфа. По мнению Юрия Трутнева, необходимо внедрить норвежскую модель работы на шельфе: у местной госкомпании остается 30% в подобных проектах, а остальные доли могут получить частные компании и иностранцы (о письме вице-премьера президенту сообщал РБК).
В 2016 году правительство ввело мораторий на выдачу новых шельфовых участков. По словам одного из собеседников “Ъ”, в нераспределенном фонде осталось лишь 10% лицензированных площадей. Как сообщал “Ъ” в июле, согласно плану геологоразведочных работ в Арктике, нефтегазовые компании не планируют запускать уже заявленные шельфовые проекты, которые могли бы внести вклад в развитие СМП, в ближайшее десятилетие. Так, например, доразведка месторождений «Победа» и Медынское-море «Роснефти», Ленинградского, Лудловского, Русановского и Ледового («Газпром»), Долгинского («Газпром нефть») планируется на период 2025–2030 годов. Следовательно, сами проекты могут быть запущены не ранее 2030-х годов.
Некогда масштабные планы госкомпаний по активному освоению арктического шельфа терпят фиаско. Шанс на запуск там новых крупных месторождений до 2030 года минимален, следует из плана Минприроды по геологоразведке в Арктике. В «Газпроме» и «Газпром нефти» все же планируют ввести несколько участков в Обской губе и на побережье Ямала, но юридически они не относятся к шельфу. Активной геологоразведке мешает низкая цена нефти, нехватка морских буровых платформ, а также, по мнению некоторых экспертов,— налоговых стимулов.
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