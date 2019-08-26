Соболь и Касамара намерены провести дебаты

Незарегистрированная кандидатом в Мосгордуму Любовь Соболь вызвала на дебаты проректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерию Касамару, зарегистрированную кандидатом на выборах. В своем видеообращении юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) говорит, что вызывает госпожу Касамару на «открытый разговор» от лица других незарегистрированных кандидатов — Ильи Яшина, Юлии Галяминой, Владимира Милова и Дмитрия Гудкова, находящихся под административными арестами. Госпожа Касамара заявила телеканалу «Дождь», что приняла предложение.

Госпожа Соболь сказала, что готова провести дебаты в ВШЭ или другом месте «с возможностью вести открытый разговор перед аудиторией». По мнению Валерии Касамары, дебаты лучше провести на радиостанции «Эхо Москвы». Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил в Telegram, что радиостанция сделала предложение о том, чтобы провести дебаты. «Ждем ответов»,— заявил господин Венедиктов.

Валерия Касамара, которая после самовыдвижения позиционирует себя как кандидат «команды Сергея Собянина», выдвинулась в 45-м избирательном округе столицы. От этого же округа хотел выдвинуться Илья Яшин. Ему в регистрации было отказано, сейчас он отбывает четвертый срок подряд за нарушение правил проведения публичного мероприятия. Господин Яшин посоветовал сторонникам поддержать другого кандидата по округу, представителя КПРФ Владислава Колмагорова. На следующий день тот снял свою кандидатуру из-за появившейся информации о его погашенной судимости, которую он не отразил при регистрации.

Подробности — в публикации “Ъ” «Касамара-городок».