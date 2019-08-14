«Электоральный эффект от дебатов вызывает сомнения»

Вчера начались предвыборные дебаты кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга. В них принял участие врио губернатора Александр Беглов. Помимо Санкт-Петербурга выборы губернаторов на 8 сентября назначены еще в 15 регионах России. Как выяснил “Ъ”, в других регионах в дебатах успел поучаствовать лишь врио губернатора Сахалина Валерий Лимаренко, никак при этом не взаимодействуя со своим оппонентом. Остальные врио сослались на отсутствие времени из-за плотных рабочих графиков. Врио губернатора Курской области Роман Старовойт назвал политическую борьбу «неэффективным занятием» и отдал предназначенное ему время оппонентам, врио главы Башкирии Радий Хабиров намерен поучаствовать в дебатах «хотя бы один раз», а в пресс-службе правительства Оренбуржья рассказали, что врио губернатора Денису Паслеру «дебатировать не с кем».

Единственным кроме господина Беглова врио губернатора, вышедшим вчера на теледебаты, оказался врио главы Сахалинской области самовыдвиженец Валерий Лимаренко. Он сообщил “Ъ” о своей «открытой позиции» и назвал дебаты «отличной площадкой» для общения с другими кандидатами и возможностью «что-то взять на карандаш». Правда, за 20 минут его выступления на местном ТВ господин Лимаренко и его оппонент от ЛДПР Дмитрий Флеер ни разу не задали вопросов друг другу и вообще никак не взаимодействовали в кадре. В первой из трех частей эфира кандидаты поделились фактами своей биографии, а затем по три минуты рассуждали о жилищных проблемах региона. В финале каждый получил по полторы минуты на прямое обращение к избирателям и призвал их голосовать за себя. Всего зарегистрировано восемь кандидатов в губернаторы Сахалина.

Источник в окружении врио главы Башкирии Радия Хабирова сообщил “Ъ”, что он «изначально не хотел участвовать в дебатах», потому что «их слишком много» (зарегистрировано также восемь кандидатов). После критики за уход от диалога с оппозицией господин Хабиров решил, что хотя бы раз поучаствует. «Сейчас определяется время»,— уточнил собеседник “Ъ”.

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов «в дебатах участвовать настроен», но этому «может помешать плотный рабочий график», сообщили “Ъ” в избирательном штабе. По информации “Ъ” от окружения главы региона, участие Александра Осипова в дебатах на телеканале ГТРК «Чита» и «Радио России» «находится на уровне согласования». Врио губернатора Курской области Роман Старовойт признался “Ъ”, что не собирается участвовать в дебатах, также сославшись на «насыщенный рабочий график». При этом он заявил, что считает «конкретные действия по развитию региона» более эффективным занятием, чем «политическая борьба»: «Пусть предназначенное мне время используют оппоненты для своих презентаций».

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов также заявил, что у него «слишком много забот и дел» помимо дискуссий с противниками: «Я думаю, нецелесообразно тратить время на дебаты. Лучше я что-нибудь полезное сделаю для жителей области». «Депутат от КПРФ Сергей Токарев может себе позволить проводить на теле- и радиоканалах первую половину рабочего дня, Артамонову для этого придется брать отпуск,— сказали “Ъ” в окружении губернатора.— При этом электоральный эффект от дебатов вызывает сомнения».

В предвыборном штабе губернатора Волгоградской области Андрея Бочкарева сказали, что глава региона не будет участвовать в дебатах с другими кандидатами без объяснения причин. В администрациях врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина и врио главы Калмыкии Бату Хасикова затруднились ответить на вопрос об участии глав субъектов в дебатах. Пресс-секретарь врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова Павел Поперешниченко сослался на «поминутно распланированный график врио губернатора», в который дебаты не включены.

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер пока сомневается, будет ли участвовать в дебатах. «Мой представитель принял участие в процедуре жеребьевки. Участие в круглых столах возможно, но решение будет приниматься с учетом рабочего графика и активных поездок в муниципалитеты»,— заявил он “Ъ”. Участие в дебатах не вошло в планы и врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера: в пресс-службе правительства Оренбуржья рассказали, что «перед Денисом Владимировичем не стояло такой задачи» и «ему не с кем дебатировать».

Как стало известно “Ъ”, в Вологодской области дебаты кандидатов в губернаторы не проводятся. В пресс-службе врио губернатора Олега Кувшинникова “Ъ” заявили, что комментируют только события, «связанные с его деятельностью как губернатора, а не кандидата».

Первые теледебаты кандидатов на пост губернатора Ставрополья уже прошли на местном ВГТРК. В них участвовали только три из пяти зарегистрированных кандидатов: Александр Кузьмин («Справедливая Россия»), Геннадий Ефимов (ЛДПР) и Виктор Соболев (КПРФ). Действующий губернатор Владимир Владимиров в них не участвовал, его дальнейших планов “Ъ” узнать не удалось. В штабе кандидата пояснили, что ни он сам, ни сотрудники штаба комментировать возможность участия не могут, поскольку опасаются, что это будет расцениваться как «незаконная агитация». Источники “Ъ” в краевом правительстве уверены, что господин Владимиров на прямые дебаты в эфире не выйдет.

В пресс-службе правительства Мурманской области “Ъ” сообщили, что информации об участии в предвыборных дебатах врио губернатора Андрея Чибиса пока нет.

Мария Литвинова; корреспондентская сеть “Ъ”