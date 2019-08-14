«Электоральный эффект от дебатов вызывает сомнения»

Вчера начались предвыборные дебаты кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга. В них принял участие врио губернатора Александр Беглов. Помимо Санкт-Петербурга выборы губернаторов на 8 сентября назначены еще в 15 регионах России. Как выяснил “Ъ”, в других регионах в дебатах успел поучаствовать лишь врио губернатора Сахалина Валерий Лимаренко, никак при этом не взаимодействуя со своим оппонентом. Остальные врио сослались на отсутствие времени из-за плотных рабочих графиков. Врио губернатора Курской области Роман Старовойт назвал политическую борьбу «неэффективным занятием» и отдал предназначенное ему время оппонентам, врио главы Башкирии Радий Хабиров намерен поучаствовать в дебатах «хотя бы один раз», а в пресс-службе правительства Оренбуржья рассказали, что врио губернатора Денису Паслеру «дебатировать не с кем».
Единственным кроме господина Беглова врио губернатора, вышедшим вчера на теледебаты, оказался врио главы Сахалинской области самовыдвиженец Валерий Лимаренко. Он сообщил “Ъ” о своей «открытой позиции» и назвал дебаты «отличной площадкой» для общения с другими кандидатами и возможностью «что-то взять на карандаш». Правда, за 20 минут его выступления на местном ТВ господин Лимаренко и его оппонент от ЛДПР Дмитрий Флеер ни разу не задали вопросов друг другу и вообще никак не взаимодействовали в кадре. В первой из трех частей эфира кандидаты поделились фактами своей биографии, а затем по три минуты рассуждали о жилищных проблемах региона. В финале каждый получил по полторы минуты на прямое обращение к избирателям и призвал их голосовать за себя. Всего зарегистрировано восемь кандидатов в губернаторы Сахалина.
Источник в окружении врио главы Башкирии Радия Хабирова сообщил “Ъ”, что он «изначально не хотел участвовать в дебатах», потому что «их слишком много» (зарегистрировано также восемь кандидатов). После критики за уход от диалога с оппозицией господин Хабиров решил, что хотя бы раз поучаствует. «Сейчас определяется время»,— уточнил собеседник “Ъ”.
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов «в дебатах участвовать настроен», но этому «может помешать плотный рабочий график», сообщили “Ъ” в избирательном штабе. По информации “Ъ” от окружения главы региона, участие Александра Осипова в дебатах на телеканале ГТРК «Чита» и «Радио России» «находится на уровне согласования». Врио губернатора Курской области Роман Старовойт признался “Ъ”, что не собирается участвовать в дебатах, также сославшись на «насыщенный рабочий график». При этом он заявил, что считает «конкретные действия по развитию региона» более эффективным занятием, чем «политическая борьба»: «Пусть предназначенное мне время используют оппоненты для своих презентаций».
Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов также заявил, что у него «слишком много забот и дел» помимо дискуссий с противниками: «Я думаю, нецелесообразно тратить время на дебаты. Лучше я что-нибудь полезное сделаю для жителей области». «Депутат от КПРФ Сергей Токарев может себе позволить проводить на теле- и радиоканалах первую половину рабочего дня, Артамонову для этого придется брать отпуск,— сказали “Ъ” в окружении губернатора.— При этом электоральный эффект от дебатов вызывает сомнения».
В предвыборном штабе губернатора Волгоградской области Андрея Бочкарева сказали, что глава региона не будет участвовать в дебатах с другими кандидатами без объяснения причин. В администрациях врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина и врио главы Калмыкии Бату Хасикова затруднились ответить на вопрос об участии глав субъектов в дебатах. Пресс-секретарь врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова Павел Поперешниченко сослался на «поминутно распланированный график врио губернатора», в который дебаты не включены.
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер пока сомневается, будет ли участвовать в дебатах. «Мой представитель принял участие в процедуре жеребьевки. Участие в круглых столах возможно, но решение будет приниматься с учетом рабочего графика и активных поездок в муниципалитеты»,— заявил он “Ъ”. Участие в дебатах не вошло в планы и врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера: в пресс-службе правительства Оренбуржья рассказали, что «перед Денисом Владимировичем не стояло такой задачи» и «ему не с кем дебатировать».
Как стало известно “Ъ”, в Вологодской области дебаты кандидатов в губернаторы не проводятся. В пресс-службе врио губернатора Олега Кувшинникова “Ъ” заявили, что комментируют только события, «связанные с его деятельностью как губернатора, а не кандидата».
Первые теледебаты кандидатов на пост губернатора Ставрополья уже прошли на местном ВГТРК. В них участвовали только три из пяти зарегистрированных кандидатов: Александр Кузьмин («Справедливая Россия»), Геннадий Ефимов (ЛДПР) и Виктор Соболев (КПРФ). Действующий губернатор Владимир Владимиров в них не участвовал, его дальнейших планов “Ъ” узнать не удалось. В штабе кандидата пояснили, что ни он сам, ни сотрудники штаба комментировать возможность участия не могут, поскольку опасаются, что это будет расцениваться как «незаконная агитация». Источники “Ъ” в краевом правительстве уверены, что господин Владимиров на прямые дебаты в эфире не выйдет.
В пресс-службе правительства Мурманской области “Ъ” сообщили, что информации об участии в предвыборных дебатах врио губернатора Андрея Чибиса пока нет.
Во вторник состоялись первые теледебаты кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга: в них приняли участие все четыре претендента на пост главы города. Опрошенные “Ъ” эксперты отмечают, что формат имел мало общего с собственно дебатами.
Трансляция дебатов с участием врио Санкт-Петербурга Александра Беглова и трех его конкурентов на предстоящих губернаторских выборах стартовала в девять утра. Каждому из участников было выделено по десять минут на высказывание о «бюджете развития». Первому слово дали кандидату от КПРФ Владимиру Бортко. По его мнению, главной проблемой города является коррупция и если удастся ее победить, то глобальные проблемы будут решены. Далее наступила очередь выдвинутого «Гражданской платформой» Михаила Амосова. Расходы на адресную инвестиционную программу, по его словам, сократились с 33% до 11%. «Мы в кризисе»,— резюмировал он. Чтобы из него выйти, кандидат предложил освободить бизнес от «административной ренты» и повысить эффективность управления, недостаток которой показал «снежный коллапс» минувшей зимой. «Нам надо развивать рынок, надо развивать контрольные механизмы, надо ставить власть под контроль людей»,— заявил господин Амосов.
Третьим выступил Александр Беглов, который напомнил, как активно федеральный центр сейчас поддерживает город. При этом сохраняется множество проблем, признает кандидат, но у него есть решения, с помощью которых бюджет Санкт-Петербурга можно увеличить до 1 трлн руб. Чтобы подкрепить свои слова, господин Беглов заявил, что он «единственный здесь хозяйственник», «не принадлежит ни к какой партии, но принадлежит горожанам». Отметим, господин Беглов приостановил членство в «Единой России» в 2012 году, заняв пост полпреда президента в ЦФО.
Последней слово взяла кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова. Она считает, что инвестировать нужно именно в людей, поднимая уровень жизни в городе: «расходы должны формировать доходы», а дефицита бюджета бояться не следует. Госпожа Тихонова заявила, что одна из ее целей — борьба с «монополией власти».
Доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор отмечает, что дебаты не соответствовали своему собственному формату: «Это было скучное обращение кандидатов к избирателям. Дебаты — это драйв, споры, столкновение разных мировоззрений. А кандидаты не готовились, слова им писали помощники». Независимый политолог Дмитрий Витушкин также считает, что кандидаты были очень вялыми. Господин Витушкин считает отрадным факт участия в дебатах господина Беглова и отмечает, что врио губернатора выделялся на фоне других участников, построенных по алфавиту. Политолог отмечает, что дебаты могли бы быть живее, если бы до участия в выборах были допущены и другие кандидаты (изначально о намерении принять участие в выборах заявили более 20 человек).
В Санкт-Петербурге пройдет еще пять серий дебатов.
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