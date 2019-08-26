С высоты договорившихся сторон

Волгоградская область, где в единый день голосования 8 сентября пройдут выборы губернатора и выборы областной думы, фигурирует среди «регионов риска» по последним оценкам политических аналитиков: речь идет о вероятной перспективе второго тура на выборах главы. “Ъ” убедился в том, что у действующего губернатора Андрея Бочарова нет противников, которым он мог бы проиграть, но эксперты не исключают неожиданностей, связанных с протестным голосованием или недовольством элит, а также напоминают, что победа на «зачищенном поле» может означать для самого губернатора на новом сроке рискованное снижение политического веса.

В августовском докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) о ходе кампаний по выборам высших должностных лиц и региональных парламентов Волгоградская область названа среди регионов с риском «смены сценария выборов на конкурентный» с потенциальной угрозой второго тура. По данным “Ъ”, на прошлой неделе Волгоградская область вошла также в список регионов с перспективой второго тура, составленный на основе последних социологических опросов. Напомним, весной этого года, по данным ВЦИОМа, за действующего волгоградского губернатора были готовы голосовать 58% избирателей. По мнению знакомых с ситуацией собеседников “Ъ”, августовские замеры могли показать снижение уровня поддержки на фоне данных о готовности прийти на избирательные участки.

В ФоРГО при этом отмечают, что господину Бочарову «некому проигрывать»: «И КПРФ, и ЛДПР и СР выставили против него очень слабых соперников». «Тем не менее риск есть»,— считают политологи фонда.

Господин Бочаров — один из трех действующих губернаторов, идущих на выборы 8 сентября с намерением переизбраться: в большинстве других регионов в выборах главы (всего их в этом году 16) участвуют врио, назначенные после отставки предшественников или их перехода на работу в другой регион. Как полагают собеседники “Ъ” в Волгоградской области, господин Бочаров вполне мог оказаться среди ушедших губернаторов: его вероятная отставка в регионе обсуждалась с января и особенно в марте 2019 года, когда ушли в отставку главы Калмыкии, Алтая, Челябинской и Мурманской областей. В феврале господин Бочаров оказался на 81-м месте из 85 в Национальном рейтинге глав субъектов РФ центра информационных коммуникаций «Рейтинг».

Напомним, Андрей Бочаров, на тот момент 44-летний глава исполкома федерального штаба ОНФ, был назначен врио губернатора Волгоградской области в апреле 2014 года и в сентябре выиграл выборы, получив 88,5% голосов избирателей. Член регионального штаба ОНФ Эдгар Петросян говорил, что, придя в область, Андрей Бочаров олицетворял «все лучшие качества, которые только могут быть в человеке». «К сожалению, за четыре года он полностью обнулил поддержку жителей, превратив свой суперрейтинг надежд в огромный антирейтинг разочарования»,— заявлял господин Петросян в начале нынешнего года.

Тем не менее 15 марта Андрея Бочарова принял Владимир Путин. На встрече господин Бочаров заявил, что «социально-экономическая ситуация стабилизирована», много говорил о здравоохранении и строил планы на два-три года вперед. Стало понятно, что он остается, идет на выборы и, очевидно, на них побеждает.

Координатор Клуба экспертов Нижнего Поволжья политолог Андрей Серенко считает, что у Кремля не было причин для отставки господина Бочарова: «По формальным признакам к нему претензий нет. Последние лет десять одним из условий, выдвигаемых главам регионов, является социально-политическая стабильность и управляемость. Можно развивать экономику и строить дороги, но, если у тебя на улицы выходят люди с протестными флагами, это конец: для Кремля протесты против губернатора означают заказ на его "мочилово", то есть конфликт внутри местных элит». Именно протестная активность, считает эксперт, сгубила предшественника господина Бочарова Сергея Боженова. «Когда губернатор сменился, жизнь никак не изменилась, но исчезли палатки, голодающие и прочее: Андрей Бочаров это пресек, у него на улицах никаких "несчастных" нет,— отмечает господин Серенко.— Сначала он разрушил экономическую основу крупных элитных групп, в том числе силовиков, затем, имея карт-бланш от Кремля, построил представителей местных элит, как на плацу, опровергнув тем самым мнение, что из бывших военных не получается руководителей субъектов». Источник “Ъ” в регионе ставит в заслугу губернатору прекращение войны «всех против всех, города с областью, исполнительной власти с законодательной».

При этом поддержки среди крупных местных бизнесменов у губернатора нет, считает собеседник “Ъ”, близкий к областной администрации: «На словах его, конечно, все поддерживают, но в кулуарах не услышать доброго слова. Он подавил всех, ни слова инициативы сказать нельзя, все боятся». Среди компаний, «поддерживающих» губернатора, источник “Ъ” называет ООО «Концессии водоснабжения» (управляет городским водоканалом), ООО «Концессии теплоснабжения» (теплосети) и ООО «Управление отходами — Волгоград» (регоператор по обращению с ТКО). Все три компании связаны с инвестиционной группой УК «Лидер». Кроме того, в марте вскоре после встречи Андрея Бочарова с Владимиром Путиным губернатор встретился с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым и, по мнению собеседников “Ъ”, заручился его поддержкой. Отметим, для ЛУКОЙЛа Волгоградская область — один из стратегических регионов, здесь находятся принадлежащие ЛУКОЙЛу месторождения, работает нефтеперерабатывающий завод.

Выборы губернатора пройдут одновременно с выборами в региональный парламент. На места в нем претендуют кандидаты шести партий: четырех парламентских и Партии пенсионеров за социальную справедливость. Одного человека выставляет «Яблоко». Отметим, что избирком зарегистрировал партийные списки пяти партий: ЕР, СР, КПРФ, ЛДПР и РППСС, отказав «Коммунистам России». Из 111 кандидатов, выдвинутых по спискам и в одномандатных округах, продолжает участвовать в выборах 91: в фонде «Либеральная миссия» отмечают, что отсев составил, таким образом, 18%, но из 15 самовыдвиженцев зарегистрирован лишь один.

Думская кампания проходит крайне неактивно, партийных баннеров мало. Впрочем, и открытая агитационная кампания претендентов на губернаторский пост почти не ведется.

В то же время Андрей Бочаров не сходит с экранов местных телеканалов. Местные журналисты утверждают, что за несколько месяцев глава региона провел столько встреч и мероприятий, сколько не было за пять лет его первого срока. При этом, по словам местных наблюдателей, он старается максимально дистанцироваться от выдвинувшей его «Единой России». Необходимость выдвигаться от партии была обусловлена волгоградским законодательством, которое не допускает самовыдвижения на губернаторских выборах. Губернатор не возглавляет общерегиональный список «Единой России», на выборы партию ведут люди, которые не состоят в политсовете реготделения: член совета директоров АО «Волжский трубный завод» Сергей Четвериков, замдиректора «ГТРК "Волгоград — ТРВ"» Надежда Кулешова и член Волгоградской областной общественной палаты, директор ООО «Сельскохозяйственное предприятие "Донское"» Александр Колесниченко.

«Андрей Бочаров прямо и открыто заявил, что идет на выборы от партии,— заявили “Ъ” в пресс-службе губернатора.— На прошлой неделе он принимал участие в партконференции. Губернатор обозначил актуальные задачи, стоящие перед областью на пятилетний период, и нацелил региональное отделение партии "Единая Россия" на их решение». Проблем на выборах облдумы у партии быть не должно: эксперты ФоРГО называют Волгоградскую область среди регионов, в которых ЕР «определенно удержит и, возможно, укрепит свое представительство в парламенте». Напомним, сейчас ЕР контролирует 27 из 38 мандатов в областной думе. Руководитель волгоградского отделения ЕР спикер облдумы Сергей Горняков поясняет, что в думе «нужны новые люди, которые были бы известны в своих отраслях», а новые лица очень «хорошо воспринимаются избирателями».

Интерес к «новым лицам» показали и оппозиционные парламентские партии, отказавшиеся от выдвижения на выборы губернатора политиков, хорошо знакомых избирателям. Кроме господина Бочарова на пост губернатора претендуют коммунист Алексей Буров, выдвиженец ЛДПР Владимир Рублев и кандидат СР Сергей Полещук. Кандидатам «Яблока», Партии ветеранов и «Национального курса» избирком отказал в регистрации, кандидат РППСС Эдуард Давыдовский 6 августа снял свою кандидатуру в пользу губернатора.

62-летнего председателя Волгоградской областной организации горно-металлургического профсоюза России Сергея Полещука глава волгоградского реготделения СР Дмитрий Калашников охарактеризовал как человека, «известного в трудовых коллективах», но несколько собеседников “Ъ” в регионе заявили, что его не знает никто из рядовых волгоградцев. КПРФ утвердила в качестве кандидата в губернаторы руководителя фракции Компартии в областной думе 67-летнего депутата Алексея Бурова, хотя изначально рассматривался более молодой и активный Михаил Таранцов. Кандидат от ЛДПР Владимир Рублев — 58-летний начальник автоколонны и муниципальный депутат из Котовского района. Политолог Александр Сайгин сравнивает губернаторскую кампанию с выборами президента РФ в 2004 году, когда оппозиционные партии отказались выдвигать своих лидеров: по словам господина Сайгина, уже тогда оппозиционные партии показали «малую ценность выборного процесса».

Зато кампания проходит без скандалов.

«Никаких препятствий нам не строят,— сказал “Ъ” Алексей Буров.— Кандидаты встречаются с избирателями, дали возможность выступать на телевидении и на радио. Есть дебаты, хотя в них участвуем пока только я и Владимир Рублев. Один раз я выступал один».

Добавить красок кампании мог 34-летний Дмитрий Любитенко, кандидатуру которого поддержало «Яблоко» (членом партии он не является). Господин Любитенко работал руководителем комитета правового обеспечения администрации Волгограда, а затем заместителем ее главы. Для выдвижения он должен был предоставить в избирком 228 подписей муниципальных депутатов, но собрал лишь 22 и теперь намерен обратиться в Конституционный суд РФ с требованием отмены муниципального фильтра.

Александр Сайгин считает, что происходящее в Волгоградской области нельзя назвать избирательной кампанией в классическом смысле. Это может сильно снизить явку: «Люди могут просто не пойти на выборы, потому что выбора нет: конкурентное поле максимально зачищено, и власти максимально перестраховались. С другой стороны, избиратель не настолько глуп, как считают те, кто пытается сыграть "договорняк". Мы вполне можем увидеть и протестное голосование».

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов называет Волгоградскую область среди регионов, где «отсутствует эффект перезагрузки и обновления во власти». «Задача Андрея Бочарова — победить собственный антирейтинг»,— считает политолог. Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает электоральную ситуацию в области управляемой: «Перезагрузка элит при Бочарове состоялась, недовольные остались, но организованного сопротивления нет». Политтехнолог Дмитрий Фетисов также сомневается в возможности второго тура: «Сильных оппонентов у Андрея Бочарова нет, маловероятно, что кто-то из них способен объединить протест». Эксперты ФоРГО считают, что угроза действующему губернатору может исходить со стороны элит. «Чтобы отучить их фрондировать, пяти лет объективно мало»,— говорится в докладе фонда. Авторы не исключают, что господина Бочарова «попытаются как-то подставить». Часть экспертов отмечает, что победа на «зачищенном» конкурентном поле может иметь негативные последствия для губернатора. «У населения "осадочек остается", когда победитель соревнуется с фантомами»,— говорит политолог Сергей Поляков. «В отсутствие расколов в элите шансы Бочарова достаточно велики — вопрос скорее в проценте, который он сможет набрать: не исключено, что он будет ниже, чем в прошлый раз. Но Бочарову важна убедительная победа, иначе как раз возможны проблемы с местными элитами»,— добавляет политолог Ростислав Туровский.

Сергей Петунин, Саратов; Иван Тяжлов, Людмила Сергеева, Ангелина Галанина