AFP: лидеры стран G7 выступили за укрепление сотрудничества с Россией

Лидеры стран G7 в ходе переговоров на саммите сошлись во мнении, что нужно укреплять сотрудничество с Россией. При этом «группа семи» считает, что восстанавливать формат G8 пока рано, сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники.

«Лидеры G7 выступают за усиление координации с Россией, но … для реинтеграции пока не пришло время»,— сказал один из собеседников агентства.

Россию исключили из G8 в марте 2014 года после присоединения Крыма — на тот момент она была председателем политического клуба. Саммит лидеров стран, который планировалось провести в Сочи, не состоялся.

Как складывались отношения России и G7 Читать далее

Ранее президент США Дональд Трамп предложил вернуться к формату G8. Его поддержала Франция, а вот Великобритания, Германия и Канада выступили против. Тогда господин Трамп допустил, что может пригласить президента РФ Владимира Путина на следующий саммит G7 в качестве гостя.

О возможном возвращении Москвы в клуб ведущих держав мира читайте в публикации “Ъ”.