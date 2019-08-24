В Гонконге на очередную акцию протеста вышло несколько сотен тысяч человек

Двенадцатая неделя протестов в Гонконге ознаменовалась жесткими стычками участников акции с полицией, применением последней слезоточивого газа и разрывом бутылок с зажигательной смесью, брошенных манифестантами. По оценкам корреспондента “Ъ”, в акции участвуют несколько сотен тысяч человек, при этом полицейских не более 150-200 человек.

Как сообщает корреспондент “Ъ”, из нескольких сотен демонстрантов около 3 тыс. составили радикально настроенные участники, которые строили баррикады, ломали плитку проспектов. Против них полиция применила слезоточивый газ и пыталась разогнать дубинками. Одного участника акции увезли в больницу с травмой глаза после того, как сотрудники правопорядка применили слезоточивый газ, передают местные СМИ.

Напомним, протесты идут в Гонконге уже несколько месяцев. Поводом к ним стала закон об экстрадиции, принятие которого позволило бы выдавать запрашиваемых преступников континентальному Китаю. По мнению участников протестов, эта поправка ограничивает независимость города. Из-за массовых протестов правительство приняло решение отложить рассмотрение резонансного закона. Сейчас жители Специального административного района требуют полной отмены закона, а также отставки главы правительства Керри Лам. Из-за продолжающихся акций протестов неоднократно блокировалась работа аэропорта города, метро и железнодорожных вокзалов.

Пекин в ответ на продолжающиеся акции решил ужесточить политику по отношению к митингующим, назвав последних «террористами», а в пограничный город Шэньчжэнь начали стягивать бронетранспортеры Народной вооруженной полиции КНР. Со своей стороны, участники акции требуют тщательного расследования чрезмерного применения силы полиции.

О смене фокуса акций в Гонконге читайте в материале “Ъ” «Политический протест переходит в полицейский».

О развитии протестного движения в регионе читайте в материале “Ъ” «Гонконгу подобрали исторические параллели».