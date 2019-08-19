Гонконгу подобрали исторические параллели

В Гонконге согласованная массовая акция протеста перетекла 18 августа в несогласованный марш по улицам города, который в очередной раз парализовал движение транспорта. В отличие от многих предыдущих акций, эта обошлась без происшествий: крайне сдержанно повела себя и полиция, и демонстранты, многие из которых осудили действия настроенных на уличные бои радикалов. Пекин тем временем стремительно мобилизует ресурсы и готовится перейти к более активным действиям против демонстрантов. В субботу в городе прошел крупнейший за последние месяцы проправительственный митинг с лозунгом «против хаоса и насилия», а центральные власти наконец-то вычислили тайных лидеров протеста, назвав их «гонконгской бандой четырех».

В это воскресенье демонстранты не ждали от 11-й по счету массовой антиправительственной акции ничего хорошего. Полиция города всеми силами давала понять, что устала нести усиленное дежурство и оборонять правительственные здания от многотысячных групп протестующих. Перед выходными полицейские распространили в сети видеоролики с испытаниями водометных машин для разгона беспорядков, которые должны были дополнить уже испытанный на протестующих арсенал из дубинок, резиновых пуль, гранат со слезоточивым газом и «бобовых мешочков» (специальных патронов, неспособных убить, но вызывающих обширные гематомы и болевой шок).

Заявителям акции согласовали в этот раз только массовый митинг, но не шествие. Они же изначально не скрывали, что намерены запрет проигнорировать и провести марш по центру города, как и в предыдущие выходные.

Впрочем, все прошло на удивление мирно: несмотря на перекрытие огромной массой одетых в черное (цвет гонконгских протестов) демонстрантов улиц и парков города от района Козуэй-Бей до района Сентрал, полиция силу не применяла. Главное полицейское управление города через соцсети призвало горожан «проявлять особую осторожность» и планировать свои перемещения с учетом пробок. Их было немало. Протестующие быстро организовали собственные «светофорные дружины», дежурившие при подъездах к запруженным демонстрантами улицам, и указывали подъезжающим водителям пути объезда.

Фото: Aly Song, Reuters

Массовые побоища с полицией в июне и июле, а также чуть было не закончившаяся на прошлой неделе стрельбой «оборона» гонконгского аэропорта большинству демонстрантов пришлась не по душе.

В этот раз практически все опрошенные местными изданиями Pingguo, Hong Kong Free Press и South China Morning Post демонстранты заявляли, что насилие не способно привлечь на сторону горожан симпатии соотечественников и мирового сообщества и только вредит делу протестов.

Их требованиями, напомним, являются отзыв из парламента закона об экстрадиции, освобождение всех задержанных на предыдущих массовых акциях, создание независимой комиссии по расследованию случаев полицейской жестокости, отзыв характеристики акций 9 и 12 июня как «бунтов» и введение всеобщего избирательного права.

Насилие демонстрантов против полиции помогло Пекину наконец-то вывести на улицы своих сторонников в Гонконге. В субботу там прошел крупнейший с начала нынешнего кризиса митинг пропекински настроенных горожан, на который пришло от 108 тыс. (данные полиции) до 485 тыс. (данные организаторов) человек. На сцене транслировались видеозаписи забрасывания полицейских камнями, залы разгромленного парламента и истории отдельных стражей порядка, получивших травмы в столкновениях с протестующими. Лозунгами мероприятия были «Остановим насилие!» и «Не дадим Гонконгу скатиться в хаос!». Примечательно, что у участников было много флагов материкового Китая (Гонконг как Специальный административный район (САР) Китая — территория с высочайшим уровнем самоуправления и имеет свой флаг), а некоторые плакаты были написаны упрощенными иероглифами, используемыми в КНР, но мало употребляющимися в САР. В ответ участники протестных акций стали писать плакаты латинской транскрипцией используемого в городе кантонского диалекта, непонятного большинству приезжих с материка.

Протесты в городе не прекращаются уже третий месяц, и многие их участники понемногу теряют надежду добиться от властей выполнения требований.

Многие активисты, особенно те, кто принимал участие в драках с полицией и вандализме, начинают задумываться об эмиграции, и им протянула руку помощи другая китайская территория со сложным политическим статусом — Тайвань.

Президент де-факто независимого острова Цай Инвэнь объявила о том, что подвергающиеся политическим гонениям гонконгцы всегда могут найти там убежище, и велела ускорить процедуру рассмотрения подобных дел. Тайвань и без того был излюбленным местом для эмиграции из САР, но нынешние протесты ускорили этот процесс: в июне и июле число заявок на получение статуса резидента выросло на 45,5% по сравнению с прошлым годом, а количество одобренных заявок — на 57,4%, сообщили власти острова.

Фото: Vincent Thian / AP

Не исключено, что скоро число заявок может еще вырасти. На границу Китая и Гонконга стянуты подразделения Народной вооруженной полиции, регулярно проводящей учения по подавлению беспорядков. Войти на территорию им пока мешает соглашение от 1984 года об особом статусе Гонконга, по которому правоохранительные функции остаются в ведении властей САР. Тем не менее есть и другие способы борьбы с недовольными. Китайское государственное СМИ CGTN (китайский аналог RT) выделило четверых «лидеров протеста» (сами демонстранты многократно заявляли, что никаких лидеров у них нет) и назвали их «гонконгской бандой четырех» по аналогии с четырьмя сторонниками Мао Цзэдуна, которых после его смерти объявили ответственными за хаос и насилие времен «культурной революции». В гонконгский список были включены бывшие депутаты парламента САР Энсон Чань и Альберт Хо, основатель Демократической партии Гонконга адвокат Мартин Ли и бизнесмен Джимми Лай, основатель СМИ Pingguo, поддерживающего протестное движение.

Это было сделано политико-юридической комиссией Центрального комитета Компартии Китая, отвечающей в том числе за поддержание в стране стабильности. Через свой сайт «Чанань ван» она обвинила указанных лиц в «разжигании вражды», нарушении принципа «одна страна — две системы», нанесении ущерба экономике САР и заговоре с участием иностранных сил. Ранее протестующие всеми силами избегали выдвигать кого-то в лидеры своего движения, чтобы не делать их мишенями для Пекина. Ранее известные критики КНР в Гонконге не раз «исчезали», чтобы через несколько месяцев объявиться на материке и на камеру сознаться в различных преступлениях, раскаяться и отправиться в тюрьму. В 2015 году так случилось с несколькими продавцами критической по отношению к Пекину литературы. Нередко жертвами становились правозащитники. Как утверждают представители демократического лагеря Гонконга, их похищают и пытают, чтобы заставить отказаться от убеждений.

Михаил Коростиков