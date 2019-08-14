Политический протест переходит в полицейский

В Гонконге во вторник вновь был частично парализован аэропорт: протестующие заполонили залы, блокировав доступ к стойкам регистрации. Фокус их требований сместился с отзыва закона об экстрадиции на расследование чрезмерного применения силы полицией: накануне одна из протестующих лишилась глаза из-за выстрела полицейского. Тем временем реакция Пекина на демонстрации ужесточается: в понедельник там назвали протестующих «террористами», а в пограничный город Шэньчжэнь начали стягивать бронетранспортеры Народной вооруженной полиции КНР.

«Я за 7 тыс. гонконгских долларов (58,5 тыс. руб.) вынужден арендовать комнату 12 кв. м,— знакомит с местными проблемами надпись баллончиком на отбойнике по пути в гонконгский аэропорт.— И вы говорите, что я должен бояться тюрьмы?» Это только анонс темы, по приезде в аэропорт желающих куда-то улететь из Гонконга ждет большое разочарование: с понедельника несколько тысяч человек блокируют все пути к стойкам регистрации. Аэропорт принимает рейсы, но лишь частично работает на вылет. При этом после 16:30 ни один самолет в понедельник и во вторник не улетел. «Извиняемся за неудобство, но мы боремся за наше будущее»,— написано на плакатах в руках протестующих.

На видеороликах демонстранты терпеливо объясняют разъяренным пассажирам, желающим попасть на свои рейсы, в чем причина протестов. По их словам, они не уйдут, пока полиция не выполнит пять условий, не меняющихся с середины июня:

отзыв из парламента законопроекта об экстрадиции,

отзыв характеристики протестов как «бунта»,

освобождение всех задержанных за прошедшие два с половиной месяца демонстрантов,

введение всеобщего избирательного права,

создание независимой комиссии по расследованию действий полиции.

Последний вопрос с воскресенья стал у демонстрантов основным: силовики перевели конфронтацию на новый уровень, начав применять целый арсенал спецсредств и изменив тактику. Блокировавших поезда метро демонстрантов разгоняли слезоточивым газом. Переодетые в протестующих полицейские вылавливали в толпе лидеров и задерживали их предельно жестко. Массово применялись так называемые мешочки с бобами — патроны для полицейских ружей, представляющие собой холщовые мешочки с резиновыми или стальными шариками. Такой патрон, как считается, не способен убить, но оставляет обширные гематомы и обездвиживает жертву. Один из таких выстрелов пробил пластиковую защиту и выбил глаз медсестре, оказывавшей помощь протестующим.

В ответ на это один из профсоюзов медиков города объявил, что устраивает сидячую забастовку против полицейского насилия. В этой уже второй за последний месяц подобной акции приняли участие около 1 тыс. медиков.

Причиной ужесточения действий полиции стала не только усталость 30-тысячного полицейского корпуса Гонконга, находящегося уже более ста дней в состоянии перманентной чрезвычайной ситуации, но и изменение тактики протестующих. В эти выходные демонстранты отказались от шествий с заранее известным маршрутом, а поставили себе целью парализовать движение в городе. Помимо аэропорта большие группы протестующих перекрывали магистрали баррикадами, создавая большие заторы, а когда на место прибывала полиция, рассеивались по городу, чтобы позже собраться в другом месте. Такие «кошки-мышки» продолжаются уже четыре дня.

По словам самих протестующих, такая тактика вдохновлена принципом их великого соотечественника, мастера боевых искусств Брюса Ли,— «будь как вода».

Тем временем становится очевидным, что руководство КНР все менее склонно терпеть неспособность властей города подавить беспорядки. 12 августа главная китайская партийная газета «Жэньминь жибао» выпустила заметку, в которой обвинила «внешние силы» в организации протестов. «Внешние силы предоставили план оппозиционерам и оборудование радикалам,— пишут авторы.— Кроме этого они публикуют предвзятые мнения, оказывая поддержку оппозиционерам, посылают экспертов, разведчиков и других лиц, подрывавших авторитет законной власти. Их намерения глубоки, усилия тверды, но они известны миру». Напомним, что ранее МИД Китая выразил властям США протест по поводу «вмешательства во внутренние дела страны» (см. “Ъ” от 10 августа).

Пресс-секретарь Бюро по делам Гонконга и Макао при госсовете КНР Ян Гуан охарактеризовал происходящее в городе как «зачатки терроризма», проявляемые «крошечным меньшинством, бросающим вызов гонконгской стабильности и процветанию». На китайских государственных ресурсах во вторник был размещен видеоролик, на котором в пограничный с Гонконгом город Шэньчжэнь прибывают бронетранспортеры Народной вооруженной полиции (НВП) КНР — для участия в учениях по подавлению беспорядков. Впрочем, на территорию города они пока войти не могут: это запрещено договором об особом статусе Гонконга, согласно которому полицейские функции остаются исключительно в ведении городской администрации. Ввод НВП на улицы города означал бы конец особого статуса Гонконга.

Михаил Коростиков