Согласовать нельзя разгонять

«Бархатная революция» 2018 года в Армении привела к отставке премьер-министра Сержа Саргсяна и приходу к власти оппозиционного политика Никола Пашиняна. Непосредственным толчком к демонстрациям послужило назначение господина Саргсяна на пост премьера после двух его сроков в должности президента. При этом в 2015 году Саргсян провел конституционную реформу, в результате которой глава правительства был наделен широкими властными полномочиями.

31 марта 2018 года Никол Пашинян начал из Гюмри шествие на Ереван. В середине апреля тысячи протестующих начали перекрывать главные улицы столицы, организуя сидячие забастовки. 16 апреля начались драки с полицией. Было возбуждено дело о массовых беспорядках.

Силовики применяли светошумовые гранаты, слезоточивый газ, колючую проволоку и другие спецсредства. За время протестов, активная фаза которых пришлась на 16–23 апреля, пострадали 42 протестующих и шесть сотрудников правоохранительных органов. Были задержаны 420 человек.

23 апреля Серж Саргсян подал в отставку. «Никол Пашинян был прав,— заявил он.— Уличное движение выступает против моего пребывания на этой должности, я выполняю ваше требование. Мира, гармонии и логики нашей стране».

После его отставки все задержанные ранее демонстранты были отпущены, наказания никто из них не понес. Наблюдатели отмечали, что количество протестующих увеличилось после сообщений о жестокости полиции, разгонявшей мирные демонстрации.

Ключевые пункты законодательства

Закон Республики Армения о свободе собраний 2011 года:

Для проведения публичного собрания организатор уведомляет уполномоченный орган в письменной форме.

Уведомление может быть представлено не позднее чем за семь дней и не ранее чем за 30 дней до дня проведения собрания.

В случае предложения другого места для проведения собрания должна быть обеспечена возможность участия указанного в уведомлении ожидаемого числа участников, не должны предлагаться места, находящиеся за пределами муниципалитета, выбранного организаторами, а предлагаемое место должно находиться близко к месту, указанному в уведомлении (в случае шествия к маршруту).

Полиция может прекратить собрание только в том случае, если предотвратить ограничение конституционных прав других лиц или общественных интересов другим способом невозможно.

Полиция обращается с требованием о прекращении собрания к руководителю собрания, который обязан немедленно информировать об этом участников собрания. В случае отсутствия руководителя собрания или невыполнения руководителем собрания требования полиции представитель полиции не менее чем дважды требует по громкоговорителю от участников прекращения собрания, установив разумный срок. Одновременно он предупреждает о своих полномочиях на разгон собрания, включая применение специальных средств.

Порядок прекращения собрания не распространяется на случаи массовых беспорядков, требующие неотложных мероприятий.