Новая попытка стыковки «Союза» к МКС намечена на утро 26 августа

Вторая попытка стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-14» с МКС запланирована на 26 августа, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Я так понимаю, что мы сейчас идем на утро понедельника»,— сказал он во время переговоров с экипажем МКС (цитата по ТАСС).

В разговоре с космонавтами господин Рогозин также отметил, что на борту пилотируемого корабля много новых систем, поэтому необходимо успешно завершить стыковку и подготовиться к более сложным стыковкам в будущем. «Будем считать, что эта операция будет носить внеплановый и долгосрочно важный характер с точки зрения того, как работать в случае отказа подобного рода систем»,— сказал глава «Роскосмоса».

Сегодня, 24 августа, утром, намеченная стыковка «Союза» с роботом Федором на борту с МКС не удалась. Корабль приблизился к станции, ему оставалось до стыковки менее 100 м, но затем он начал отходить. Сейчас он отведен на безопасное расстояние от МКС. По оценке NASA, корабль не смог провести стыковку из-за неполадок в работе системы сближения и стыковки «Курс».

Робота Федора создали в 2015 году. Предполагалось, что он заменит человека в спасательных операциях или в космосе. Планировалось, что робот пробудет на МКС около двух недель и станет помощником космонавтов на станции, в том числе в работах в открытом космосе.

Подробнее о задачах андроида в космосе читайте в материале “Ъ FM” «Робот Федор составит компанию экипажу МКС».