Робот Федор составит компанию экипажу МКС

Космический робот Федор завел страничку в Twitter — он готовится к отправке на МКС и именно об этом была его первая запись. Правда, блогер-новичок сразу же сделал ошибку, неверно назвав собственное имя. Почему искусственный разум путается в собственных характеристиках? И зачем его посылают на МКС? Подробности — у Сергея Гусева и Светланы Беловой.



«Всем привет! Я Skybot F-859. Для своих — просто Федор», — написал робот-космонавт в Twitter и тут же поправился, заменив номер 859 на 850.

Всем привет! Я Skybot F-859. Для своих - просто Фёдор. Сейчас я знакомлюсь с системой управления корабля "Союз МС-14", на котором планирую полететь к #МКС 22 августа 2019 года. pic.twitter.com/fL9j8scdOb — FEDOR (@FEDOR37516789) 23 июля 2019 г.

Возможно, андроид просто еще не привык к своему новому официальному имени. Совсем недавно он был просто Федором — так его называл глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Кстати, известно, что Федей зовут его старшего внука. Еще раньше андроида звали «Аватар». Он и по своему функционалу изначально разрабатывался в Фонде перспективных исследований совместно с компанией «Андроидная техника» как робот-спасатель и может повторять движения оператора, который дает ему задания на расстоянии. Сейчас Федор научился пользоваться дрелью, стрелять из пистолета с двух рук, садиться на шпагат и поддерживать светскую беседу. Сам он себя характеризует как робот с душой и чувством юмора, который к тому же очень любит мультики.

Сейчас Skybot F знакомится с системой управления корабля «Союз МС-14», на котором он отправится на орбиту, и выкладывает в Twitter фотографии из монтажно-испытательного корпуса. Робот станет помощником космонавтов на МКС, в том числе он может работать и в открытом космосе. Кроме того, члены экипажа могут использовать Федора как чуткого психолога, отметила Анна Власова, директор по лингвистическим разработкам компании «Наносемантика»: «Робот нужен в сложных ситуациях, где он будет заменять человека, на одном и том же участке смогут работать и люди, и машины.

И как раз для закрытого социума — а МКС, безусловно, им является — какая-то дополнительная болталка очень даже нужна.

Человеку нужна разрядка, и для него естественно использовать для этого коммуникацию, диалог. Он всю свою историю так делает. И чем больше разнообразных собеседников, тем лучше».

Skybot F — уже не первый робот, который побывает в космосе. Несколько лет назад американцы подготовили собственного антропоморфного астронавта. По задумке NASA, робонавт должен был помогать членам экипажа в быту внутри космического корабля и выполнять задания в открытом космосе. Но что-то пошло не так, напомнил проектный менеджер направления «Космические технологии» фонда «Сколково» Иван Косенков: «Там все как-то очень сильно развалилось, когда к нему попытались приделать ноги. Сначала присоединили торс, и андроид вроде бы работал. Но когда к нему попытались приделать конечности, он как-то функционировать перестал. Его чинили-чинили, но в итоге в космосе его отремонтировать не смогли и отправили на Землю для доработки».

Федор пробудет на МКС около двух недель. Если он справится со своими задачами, то робота будут готовить к покорению Луны. У Роскосмоса есть программа ее исследования и освоения, которая рассчитана до 2040 года. Многие задачи будут выполнять именно роботы, которые способны работать в экстремальных условиях: в низкотемпературных режимах, под водой, в зонах радиационного заражения и так далее.

Кроме того, стало известно, что робот Федор проведет на МКС на четыре дня больше, чем планировалось. Он вернется на землю 7 сентября.

Следующая космическая командировка запланирована на 2022 год — робот станет первым испытателем нового российского пилотируемого корабля «Федерация».