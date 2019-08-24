Корабль «Союз» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к МКС. Корабль приблизился к станции, ему оставалось до стыковки 96 м, но затем он начал отходить. Сейчас расстояние до МКС составляет 280 м. Новая попытка пристыковки намечена на утро понедельника, 26 августа.

Корабль #СоюзМС14 находится на удалении от МКС. Стыковка планируется на резервную дату. Безопасности станции и экипажа ничего не угрожает. pic.twitter.com/T621Kv196Y — РОСКОСМОС (@roscosmos) 24 августа 2019 г.

Как сообщает NASA TV, корабль не смог провести стыковку из-за неполадок в работе системы сближения и стыковки «Курс». Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выехал в подмосковный Центр управления полетами, где специалисты проводят совещание в связи с неудавшейся пока стыковкой.

Робота Федора создали в 2015 году. Предполагалось, что он заменит человека в спасательных операциях или в космосе. Планировалось, что робот пробудет на МКС около двух недель и станет помощником космонавтов на станции, в том числе в работах в открытом космосе.

Подробнее о задачах андроида в космосе читайте в материале “Ъ FM” «Робот Федор составит компанию экипажу МКС».