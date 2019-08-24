24 августа, суббота
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Корабль «Союз» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к МКС. Корабль приблизился к станции, ему оставалось до стыковки 96 м, но затем он начал отходить. Сейчас расстояние до МКС составляет 280 м. Новая попытка пристыковки намечена на утро понедельника, 26 августа.

Как сообщает NASA TV, корабль не смог провести стыковку из-за неполадок в работе системы сближения и стыковки «Курс». Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выехал в подмосковный Центр управления полетами, где специалисты проводят совещание в связи с неудавшейся пока стыковкой.

Робота Федора создали в 2015 году. Предполагалось, что он заменит человека в спасательных операциях или в космосе. Планировалось, что робот пробудет на МКС около двух недель и станет помощником космонавтов на станции, в том числе в работах в открытом космосе.

Подробнее о задачах андроида в космосе читайте в материале “Ъ FM” «Робот Федор составит компанию экипажу МКС».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя