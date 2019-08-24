AP: США планируют вновь открыть консульство в Гренландии

Государственный департамент США сообщил в письме к Конгрессу о необходимости восстановления американского консульства в Нууке — столице Гренландии, сообщает AP. Свое решение Госдепартамент объясняет планами по увеличению присутствия США в Арктике.

«Консульство станет важнейшим компонентом наших усилий по расширению присутствия США в Арктике и послужит эффективной платформой для продвижения интересов США в Гренландии»,— говорится в письме членам комитета по международным отношениям.

США открыли консульство в Гренландии в 1940 году, но в 1953 году оно было закрыто.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил распространившуюся в СМИ информацию о том, что он рассматривает приобретение Гренландии. Из-за таяния морского льда открываются новые части Арктики для судоходства и добычи ресурсов, что приносит острову все большую ценность. Сообщалось, что власти США готовы выплачивать Дании $600 млн ежегодно за бессрочное владение Гренландией, а также большую сумму единовременно.

Идею президента США премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала «абсурдной дискуссией». Министр иностранных дел Гренландии Ане Лоне Баггер заявила, что территория не продается.

Подробнее читайте в материале “Ъ FM” «Дания и США не поделили Гренландию».