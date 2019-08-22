Дания и США не поделили Гренландию

Конфликт между США и Данией нарастает: Дональд Трамп предъявил претензии Копенгагену. Президент Соединенных Штатов заявил, что их союзник слишком мало платит за свое членство в НАТО. А накануне политик отменил визит в страну. Спор начался с того, что Дональд Трамп заявил о желании купить Гренландию, которая входит в состав Дании. В местном правительстве назвали идею абсурдной. Это высказывание американский лидер посчитал оскорбительным. Перерастет ли эта история в серьезный дипломатический кризис? Тему продолжат Юлия Грицай и Анна Пестерева.

Казалось, все началось с шутки: США хотят купить Гренландию у Дании. Первыми о намерении Дональда Трампа написали СМИ. Многие европейские политики не знали, воспринимать ли это всерьез. Потом американский президент подтвердил, что такая идея приходила ему в голову. Он даже сравнил приобретение острова с покупкой недвижимости. В Копенгагене деловой подход американцев не оценили — Дания от предложения отказалась. Но сделала это невежливо, посетовал президент США. Премьер-министр скандинавской страны Метте Фредериксен назвала инициативу абсурдной. Это разозлило Трампа: «Я собирался посетить Данию, но премьер-министр страны сказала, что моя идея о покупке Гренландии абсурдна. Непозволительное высказывание с ее стороны. Все, что она должна была сказать: ''Нам неинтересно это предложение''. Гренландию хотел купить президент Труман, и это обсуждалось всерьез. Я снова поднял эту тему, и то, как меня отшила премьер-министр Дании, мне не понравилось, потому что она отшила Соединенные Штаты. Она не должна была говорить такие слова в адрес США. Это неправильное слово — ''абсурд''».

В Дании попытались сгладить углы и выступили в примирительном тоне — приглашение в страну для Дональда Трампа остается в силе, а отношения между двумя странами неизменно хорошими. Правда, это было до того, как президент США начал писать о деньгах. По его мнению, Дания не доплачивает в кассу Североатлантического альянса. Ее взнос составляет чуть больше 1% от ВВП, а следовало бы платить 2%. Для Штатов Дания важный партнер в Европе. Без нее будет сложно проводить военные и экономические инициативы, да и развивать тот же блок НАТО. Поэтому странам придется примириться, уверен политолог, кандидат исторических наук Сергей Засорин:

«Дания — это сегодня один из наиболее надежных участников Североатлантического союза, который всегда был согласен на американское военное присутствие в Европе.

Поэтому будет, наверное, заглажена эта ситуация. Не сразу: Трамп — человек достаточно экзотический. Что может произойти с точки зрения дипломатии? Наверное, все-таки как-то взаимный обмен извинениями: неправильно поняли, перевели, истолковали. И тогда после некоторых консультаций будет обсуждаться вопрос о переносе визита».

Шутил Дональд Трамп по поводу Гренландии или нет, но в недрах острова огромные запасы природных ресурсов, включая железную руду, свинец, цинк, алмазы, золото, редкоземельные элементы, уран и нефть. Белый дом готов платить за бессрочное пользование территорией по $600 млн в год, выяснили СМИ. Эти земли могут стоить и больших денег, считает эксперт-международник Игорь Зевелев: «Контекст американо-китайских отношений, озабоченность в США по поводу Китая играет роль во всей этой истории. Дело все в том, что КНР является мировым лидером по добыче и производству редкоземельных металлов, которые абсолютно необходимы для высоких технологий.

В Гренландии есть запасы этих материалов, и Китай наращивает свое присутствие в Гренландии».

Впрочем, американские СМИ нашли выгоду для Дональда Трампа в том, что Дания не собирается продавать Гренландию. Если бы остров вошел в состав страны как новый штат, то его жители бы голосовали бы против действующего президента США. А это около 60 тыс. человек, которые придерживаются взглядов, близких к Демократической партии.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ответ на высказывания Дональда Трампа заявила, что Дания не будет вступать в словесную войну с президентом США. Она в очередной раз напомнила, что Гренландия не продается.