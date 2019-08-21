СМИ сообщили о готовности Трампа платить за Гренландию $600 млн в год

Власти США были готовы выплачивать Дании $600 млн ежегодно за бессрочное владение Гренландией, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. Помимо этого Вашингтон был готов единовременно выплатить большую сумму, чтобы стимулировать Копенгаген согласиться на сделку.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил распространившуюся в СМИ информацию о том, что он рассматривает приобретение Гренландии. Остров приобретает все большую ценность, поскольку таяние морского льда открывает новые части Арктики для судоходства и добычи ресурсов.

Премьер Дании Метте Фредериксен назвала предложение США «абсурдным». Министр иностранных дел Гренландии Ане Лоне Баггер также заявила, что территория не продается. Из-за реакции властей страны на предложение о покупке Дональд Трамп отложил намеченный визит в Данию.

Подробнее — в публикации «Ъ FM» «Дональд Трамп рассмотрел в Гренландии недвижимость».