Дональд Трамп хочет пополнить США Гренландией

В Дании посчитали шуткой идею Дональда Трампа купить Гренландию. С таким заявлением выступил бывший премьер-министр страны Ларс Лёкке Расмуссен. Некоторые политики высказываются более категорично. Например, представитель Датской народной партии по международным вопросам назвал планы США доказательством того, что Дональд Трамп «сошел с ума». О том, что президент Соединенных Штатов обсуждает со своими советниками возможность покупки у Дании Гренландии, написала The Wall Street Journal. Зачем США нужен остров? И возможно ли, что он станет новым штатом? Разбирался Александр Рассохин.

Первые разговоры о покупке Гренландии в Белом доме начались якобы еще весной прошлого года. И советники президента эту идею, как утверждает The Wall Street Journal, поддержали. По информации Трампа, Дании постоянно приходится финансово помогать острову, столь удаленному от столицы, а потому Копенгаген может согласиться на предложение Вашингтона. Впрочем, пока на это нет и намека, говорит журналист датской газеты Weekendavisen Андрей Казанков. Даже парламентарии от Гренландии, которые выступают за независимость острова, приняли новость The Wall Street Journal в штыки. «Несколько датских политиков, как левых, так и правых, высказались уже однозначно, что, наверное, это шутка, какой-то бред, мол, мы, конечно же, не продадим Гренландию ни за что. Хотя были прецеденты, когда датчане продавали острова Америке, но это было более 100 лет назад»,— рассказал Казанков.

Но чем может быть интересен Дональду Трампу крупнейший остров в мире? В первую очередь, он имеет военно-стратегическое значение, подчеркивает директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта Юрий Рогулев: «На Гренландии всегда были базы Соединенных Штатов, и авиационные, и военно-морские. Сейчас добавляется новый фактор, связанный с соперничеством в Арктике. Именно из-за Гренландии, например, Дания считается арктической державой. Я не думаю, что она захочет просто так этот статус терять».

Как и в Дании, в США не верят в реалистичность планов Дональда Трампа, отмечает президент вашингтонского Центра глобальных интересов Николай Злобин. Однако, по его словам, Белый дом, безусловно, заинтересован в расширении своего влияния в Гренландии и, как итог, заключения с Данией договоров: «Например, двойное гражданство для жителей Гренландии, возможность взаимных инвестиций, расширение присутствия Соединенных Штатов в том или ином виде, от экономического до военного, в Гренландии в обмен на экономические проекты, которые Дании будут интересны. Соединенные Штаты сегодня единственная страна в мире, у которой есть технологии добычи подземных ископаемых в тяжелых условиях вечных ледников, из-подо льда. Постепенно Соединенные Штаты, конечно, будут двигаться в этом направлении, понимая, что там лежат огромные богатства».

Борьба за Арктику, а точнее, за ископаемые, которые там находятся, обострилась в последние годы. Сейчас Канада, Дания и Россия пытаются переделить между собой Северный Ледовитый океан и полюс. Не дремлет и Китай. Пекин готов инвестировать в Гренландию, запускать там проекты и открывать военные базы. И это, возможно, заставляет Белый дом действовать. К слову, новость в The Wall Street Journal появилась буквально за несколько недель до первого визита Дональда Трампа в качестве президента в Данию, подчеркивает датский журналист Андрей Казанков: «Так или иначе тему Гренландии будут обсуждать.

Американцы будут пытаться усилить свои позиции на острове, делать все возможное, чтобы другие сильные страны, в первую очередь Китай, не могли усилить свои».

Купить Гренландию пытался и другой американский президент — Гарри Трумэн. После Второй мировой войны он предложил Дании $100 млн. Тогда Копенгаген отказал. Сколько готов предложить Дональд Трамп, не уточняется.

Идею Трампа купить Гренландию оценили в Госдуме. Депутат Евгений Федоров считает, что остров важен для Вашингтона со стратегической точки зрения. Парламентарий уверен, что гипотетическая сделка не обострила бы ситуацию в регионе.