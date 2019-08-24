Что портит отдых американцам и какие профессии уважают немцы

Отравиться, но с вай-фаем

Почти половина американских путешественников (49%) считает, что отсутствие стабильного интернет-соединения может стать для отпуска настоящей катастрофой. Хуже этого, по их мнению, только потеря багажа (54%). При этом пищевое отравление и плохая погода в меньшей степени могут испортить настроение на отдыхе — эти варианты набрали по 47%. Такие данные приводятся по результатам опросов компании OnePoll среди 2 тыс. жителей США. Что скорее испортит американцам каникулы — в материале “Ъ”.

Не так страшен чиновник, как страховой агент

Пожарные пользуются наибольшим уважением среди населения Германии. Как показал опрос Немецкого профсоюза государственных служащих (DBB), это единственная профессия, представители которой стабильно вызывают доверие более 90% немцев. Политики и чиновники были близки к попаданию в топ-3 рейтинга с конца, но меньше всего уважения у немцев оказалось к страховым агентам, сотрудникам рекламных агентств и колл-центров. Какие профессии пользуются наибольшим уважением в Германии — в материале “Ъ”.

Коворкинги шагают по планете

Коллективные офисы для фрилансеров, начавшие появляться в 2000-х, в последние годы набирают все большую популярность. За последние десять лет количество коворкингов в мире выросло более чем в 100 раз. Об этом говорится в исследовании Global Coworking Survey 2019, результаты которого приводятся на портале Deskmag. Как растет в мире число гибких рабочих пространств — в материале “Ъ”.

Юные натуралисты по-британски

Британские дети настолько оторваны от природы, что с трудом идентифицируют многих представителей местной флоры и фауны. Об этом говорится в исследовании, проведенном приложением Hoop Family. Например, 83% детей в возрасте от 5 до 16 лет не знают, как выглядит шмель. Какие пробелы в биологическом образовании нашли у британских детей — в материале “Ъ”.

Лев Кисляк, Артём Косенок, Ольга Шкуренко