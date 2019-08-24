Как растет число коворкингов в мире

Коллективные офисы для фрилансеров, начавшие появляться в 2000-х, в последние годы набирают все большую популярность. За последние десять лет количество коворкингов в мире выросло более чем в 100 раз — со 160 в 2008 году до 18,7 тыс. в 2018-м. Об этом говорится в исследовании Global Coworking Survey 2019, результаты которого приводятся на портале Deskmag. По прогнозам, число коворкингов к концу 2020 года может перевалить за 26 тыс., а количество работающих в них людей достичь 2,7 млн человек.

Средняя площадь одного коворкинга составляет 793 кв. м, хотя еще в 2014 году она равнялась 332 кв. м. В городах-миллионниках средняя площадь — 1066 кв. м. Среднее количество резидентов одного коворкинга за пять лет выросло почти вдвое: так, в 2014 году совместно арендуемое офисное пространство было рассчитано в среднем на 42 человека, а по итогам 2018 года — уже на 82. Более 300 рабочих мест насчитывают 11% коворкингов — как правило, в крупных мегаполисах.

Оптимистичнее всего смотрят на свой бизнес североамериканские владельцы коворкингов — 49% из них оценивают свое финансовое состояние как хорошее. В Южной Америке таких нашлось лишь 24%, в Европе — 40%, в Азии — 44%. Чаще всего владельцы коворкингов называли главной трудностью привлечение новых клиентов (60%), а также стесненность в финансах (37%) и нехватку площадей (32%).

По данным компании CBRE, Москва занимает седьмое место среди европейских городов по объему рынка гибких офисных пространств — в столице открыто 118 коворкингов, средняя площадь одного составляет 1,6 тыс. кв. м.

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