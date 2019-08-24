Что портит настроение американцам в отпуске

Почти половина американских путешественников (49%) считает, что отсутствие стабильного интернет-соединения может стать для отпуска настоящей катастрофой. Хуже этого, по их мнению, только потеря багажа (54%). При этом пищевое отравление и плохая погода в меньшей степени могут испортить настроение на отдыхе — эти варианты набрали по 47%. Такие данные приводятся по результатам опросов компании OnePoll среди 2 тыс. жителей США.

Опросы показали, что 75% респондентов считают, что доступ к Wi-Fi во время отпуска абсолютно необходим. Для сравнения, кондиционер оказался менее важен для отдыхающих, набрав 61% голосов. Каждый второй путешественник (53%) заявил о том, что в отеле должна быть прачечная. Для юных путешественников особенно важен доступ к телевидению: дети просят у родителей разрешения посмотреть телевизор в среднем в течение 31 минуты после прибытия на новое место. А четверо из десяти американцев признались, что их дети в этом случае не продержатся и 15 минут. Впрочем, взрослые тоже бывают нетерпеливыми, когда речь заходит об интернете. В среднем им нужно 27 минут, что спросить пароль от Wi-Fi, а 42% сделают это уже в первые 15 минут после заезда в отель.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».