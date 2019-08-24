Какие животные и растения не могут идентифицировать юные британцы

Британские дети настолько оторваны от природы, что с трудом идентифицируют многих представителей местной флоры и фауны. Об этом говорится в исследовании, проведенном приложением Hoop Family, которое помогает родителям находить и подбирать развлечения и прочие активности для своих детей. Как оказалось, 83% детей в возрасте от 5 до 16 лет не знают, как выглядит шмель. Почти столько же не смогли узнать дубовый лист. Две трети юных британцев (65%) не узнают лазоревку — небольшую синицу с ярким голубовато-желтым оперением, часто встречающуюся в британских садах. Половина ничего не знает о жгучей крапиве.

В 2017 году Британский фонд питания проводил среди детей серию опросов о происхождении тех или иных продуктов питания, также выявивших некоторые пробелы в образовании. Впрочем, как показал свежий опрос, для британских детей еще не все потеряно: так, более 90% детей смогли опознать ежа и лисицу.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».