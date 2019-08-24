Какие профессии пользуются уважением в Германии

Пожарные пользуются наибольшим уважением среди населения Германии. Как показал опрос Немецкого профсоюза государственных служащих (DBB), это единственная профессия, представители которой стабильно вызывают доверие более 90% немцев. На втором месте среди самых уважаемых — врачи, на третьем — младший медицинский персонал (медсестры, санитары). В пятерке расположились также медперсонал по уходу за пожилыми и сотрудники полиции. Представители всех этих профессий вызывают доверие более 80% опрошенных жителей Германии.

Неплохие результаты показали мусорщики (72%). По рейтингу уважения они обогнали пилотов (71%) и профессоров университетов (69%). Менее половины опрошенных доверяет журналистам (40%), еще меньше — чиновникам (34%) и политикам (16%). В топ-3 профессий, представители которых вызывают у населения наименьшее доверие, оказались страховые агенты (8%), сотрудники рекламных агентств (10%) и колл-центров (13%).

Примечательно, что в похожем опросе, который проводился в США полгода назад, первое место среди самых уважаемых профессий занял младший медперсонал, а пожарные вообще не попали в топ-5.

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