Пассажиры оплатят комфорт

Воронежские чиновники объявили, что с середины сентября стоимость проезда должна повыситься с 17 до 23 руб. В ходе обсуждения на круглом столе в общественной палате Воронежской области развития транспортного обслуживания в регионе они объяснили это необходимостью обновления подвижного состава. В планах закупка преимущественно низкопольных автобусов большой вместимости. Впрочем, сразу после повышения тарифа перевозчики готовы закупить 98 микроавтобусов, а большой класс, на который ориентирована разрабатываемая программа транспортной сети Воронежа, может обновиться только после следующего повышения стоимости проезда осенью 2020 года.

Вчера вице-мэр по городскому хозяйству администрации Воронежа Сергей Петрин на круглом столе в областной общественной палате рассказал об ожидаемом увеличении тарифа за проезд в маршрутках: с нынешних 17 руб. до «в районе 23 руб.». Повышение ожидается в середине сентября. Новая стоимость проезда обусловлена затратами на приобретение подвижного состава, пояснил господин Петрин. «Наше общение с перевозчиками, которое напрямую связано с обоснованием тарифов, вышло на определенный этап, — рассказал чиновник. — Расчеты по своим контрактам перевозчики предоставили». Ожидаемое обновление подвижного состава должно соотноситься с разрабатываемой маршрутной сетью Воронежа.

Руководитель городского управления транспорта Сергей Латынин сообщил “Ъ-Черноземье”, что сразу после повышения тарифа перевозчики готовы закупить 98 автобусов малой вместимости.

У нас есть определенные договоренности, в соответствии с которыми после повышения тарифа они начинают обновлять и другой подвижной состав — среднего класса, а при дальнейшем повышении — и большие автобусы», — добавил господин Латынин.

Обновление состава, по словам чиновника, будет осуществляться в соответствии с критериями изношенности, которые приняты гордумой.

В тарифе «однозначно» будет учитываться обновление подвижного состава, подтвердил руководитель регионального управления по тарифам Евгений Бажанов: «Тариф планируем в коридоре 20–25 руб.». Впрочем, господин Бажанов уточнил, что по новой методике расчета тариф «должен быть до 28 руб. в части новизны и оборудования транспортных средств». Он также уверен, что перевозчики готовы обновляться и менять свою работу, увязывая ее с тарифом.

Источники “Ъ-Черноземье” на рынке позже пояснили, что ожидают повторного повышения тарифа не раньше осени следующего года.

Представители общественности — участники круглого стола призвали перевозчиков «навести в бизнесе порядок». Так, председатель регионального союза предпринимателей «ОПОРА» Сергей Наумов попросил участников транспортного рынка «убирать хамство» и «иметь совесть», сделать для своих работников нормальные условия на конечных остановках, где нет «ни урны, ни бытовки». Основные проблемы воронежских пассажирских перевозок господин Наумов видит в «избытке транспортных средств и отсутствии культуры водителей».

Сергей Петрин согласился, что в указанной сфере города «море проблем», но перевозчики «выполнили условия», которые им поставили власти. По мнению чиновника, в действующих контрактах с транспортными компаниями «не были досконально прописаны отношения, и четких штрафных санкций не было». «Сейчас рассматриваются совершенно другие механизмы, — считает господин Петрин. — Но откуда-то эти деньги на обновление должны взяться? Если мы такие задачи прописываем для перевозчика, это влияет на цену контракта и в итоге на тариф». Вице-мэр анонсировал создание муниципального бюджетного учреждения, которое должно заниматься заключением контрактов с участниками рынка, проверкой качества и полноты исполнения договоров. Управленец пообещал «прозрачные четкие условия», за невыполнение которых стороны будут нести ответственность.

Заместитель председателя комиссии по социальной политике общественной палаты Николай Дегтярев заявил, что «население не должно быть инвестором для частных лиц»: «Кощунственно звучит — повысить цены, чтобы когда-нибудь частники купили новые автобусы». Евгений Бажанов тут же напомнил, что сегодня Воронеж имеет «самый низкий тариф среди городов-миллионников и городов-соседей», а работа чиновников «направлена на соблюдение интересов населения». «Мы до последнего сдерживали рост тарифа», — заверил господин Бажанов.

Глава ГК «Автолайн», депутат гордумы Дмитрий Крутских разъяснил себестоимость проезда. «У нас ежегодное повышение проезда составляло не более 1 руб. (12%) — то есть фактически происходила индексация себестоимости, — посчитал господин Крутских. — Требовать при этом от перевозчика обновления подвижного состава неправильно. У нас более чем на 15% стоимость проезда повышалась только в 2016 году, с 15 до 17 руб., и за два года в обновление подвижного состава было инвестировано более 1 млрд руб.». Существенное увеличение тарифа, по мнению перевозчика, позволит повысить качество обслуживания и обновить транспортный состав.

По данным мэрии Воронежа, в 2015 году перевозчиками было закуплено 238 маршруток, в 2016-м — уже 261, в 2017-м — 218, в 2018-м -181, в 2019-м — пока 62.

Индивидуальный предприниматель Андрей Очнев предупредил чиновников, что при недостаточном поступлении денег на модернизацию автопарка с учетом новых контрактов перевозчики могут просто не заявиться на тендер. После трех конкурсов без заявок «маршрут уходит на нерегулируемые тарифы». «Нужна четкая и тонкая грань для удовлетворения потребностей населения и перевозчиков, чтобы была рентабельность. Нужно понимание — для чего этот контракт. Если мы будем от него уходить, улучшения в городе не получится», — полагает господин Очнев.

Ирина Лобанова