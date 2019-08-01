К перевозчикам пускают конкурента

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, «Трансмашхолдинг», с которым власти Воронежской области вели переговоры как с вероятным оператором проекта легкорельсового транспорта в облцентре, может войти в регион уже в 2020 году для организации пассажирских перевозок. Участие иногородних компаний и жесткие критерии оценки подвижного состава через конкурсный отбор предусматривает новый контракт с перевозчиками, разработанный Минтрансом. Местные участники рынка считают, что перспектива конкуренции с федеральными игроками может привести в тонус все стороны, но отмечают, что в России нет ни одного примера, когда иногородние перевозчики улучшали бы транспортную ситуацию.

По данным высокопоставленного источника “Ъ-Черноземье” в облправительстве, переговоры о возможном заходе на региональный рынок пассажирских перевозок ведутся с ЗАО «Трансмашхолдинг» (ранее власти анонсировали компанию в качестве рассматриваемого оператора проекта легкорельсового транспорта в Воронеже). «Общение с холдингом началось именно с легкорельса, но недавно оно продолжилось и по обычному общественному транспорту. Компании может стать интересен наш регион после сообщений о скором повышении тарифов на проезд в маршрутках: оно будет соответствовать рыночным реалиям», — пояснил собеседник “Ъ-Черноземье”. По его словам, холдингу интересен заход «на перспективу», то есть с поэтапным освоением в Воронеже сразу нескольких видов перевозок.

В пресс-службе ЗАО вчера не смогли предоставить оперативный комментарий об интересе компании к рынку Черноземья.

Для местных игроков, можно сказать, наступает пиковый этап проверки на прочность. У них есть шанс с осени до марта действительно обновить свой подвижной состав или предъявить властям веские аргументы, что это реально происходит, например, в виде договоров на поставку комфортабельных автобусов.

В противном случае им, очевидно, придется потесниться. Тем более до сих пор остаются серьезные претензии к прозрачности их экономики. Расчеты показали, что нет четких обоснований нынешнего тарифа в 17 руб., не говоря уже о 23 руб., которых добиваются перевозчики. Но сама логика повышения стоимости проезда направлена на то, что вся надбавка должна идти на повышение качества услуги, то есть в подвижной состав и персонал», — заключил собеседник “Ъ-Черноземье”.

Открытый конкурс с участием транспортных предприятий из любого региона страны городские власти планируют провести в марте 2020 года. «Министерством транспорта РФ утвержден новый типовой контракт с транспортными предприятиями на осуществление пассажирских перевозок, предусматривающий необходимые нам нововведения», — рассказали “Ъ-Черноземье” вчера в мэрии Воронежа. Помимо открытых конкурсов, в контрактах очень подробно прописываются требования к подвижному составу, организации, осуществляющей перевозки, водителям, а за неисполнение их на предприятие будут накладываться штрафные санкции, отметили в мэрии. Кроме того, предлагается схема расчетов, при которой доход предприятия зависит не только от количества перевезенных пассажиров, но и от безаварийной работы, соблюдения графиков движения и отсутствия жалоб от горожан. Эти нововведения должны помочь «существенно повысить качество пассажирских перевозок в Воронеже».

«Администрацией города ведется разработка комплексной схемы организации дорожного движения, в рамках которой Воронежу будет предложена и новая маршрутная сеть. Мы неоднократно озвучивали наши требования: эти проекты должны предусматривать приоритет комфортабельных низкопольных автобусов большой вместимости над остальными типами подвижного состава, внедрение транспортных карт, удобных сервисов информирования пассажиров, выделенных полос для общественного транспорта, а также исключение дублирующих маршрутов», — напомнили в мэрии.

О том, что ЗАО «Трансмашхолдинг» может стать оператором метро в Воронеже, в конце 2017 года заявил экс-губернатор Алексей Гордеев. Позже городские власти отказались от идеи строительства метрополитена, но разработчики генплана Воронежа предложили вернуть в облцентр трамвай.

ЗАО «Трансмашхолдинг», по собственным данным, крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог, городских транспортных систем, выпускает дизели различного назначения и компоненты для подвижного состава. Компания создана в 2002 году. Ее единственный номинальный акционер — The Breakers Investments BV (Голландия). Совладелец и председатель совета директоров ЗАО — Андрей Бокарев, член совета директоров ОАО «Уральская горно-металлургическая компания», ОАО «Алтай-кокс», совладелец концерна «Калашников».

В Воронеже на текущий момент организована работа 101 маршрута (включая четыре троллейбусных), на которых перевозки осуществляются 12 частными предприятиями и одним муниципальным — «Воронежпассажиртрансом». Средний выпуск подвижного состава на линию в 2018 году составил 1086 единиц. Списочное количество автобусов на городских маршрутах — 1784, из них 293 — большого класса, 851 — среднего (ПАЗ), 633 — малого (Ford, Peugeot, Mercedes). При этом примерно у четверти автобусов превышен предельный срок эксплуатации (семь лет для малого класса, девять — для среднего и 20 — для большого). Доля муниципального предприятия на рынке пассажирских перевозок — менее 10%. Ежегодный оборот рынка городских перевозок его участники оценивают примерно в 3,5 млрд руб.

Председатель инициативной группы перевозчиков Воронежа Владимир Георгиевский пояснил “Ъ-Черноземье”, что федеральное законодательство позволяет иногородним перевозчикам заходить в любой регион уже сегодня. Однако, по оценке господина Георгиевского, в России «нет ни одного примера, когда иногородние перевозчики улучшили бы транспортную ситуацию». Зато «страх перед иногородними игроками» способен «держать в тонусе» местных перевозчиков, в этом ключе «власть поступает в каком-то смысле правильно».

Разработанный Минтрансом контракт Владимир Георгиевский оценил как «хороший и жесткий», более выгодный и удобный заказчику, чем исполнителю, из-за серьезных санкций. «Это скелет, на который необходимо наложить местные требования, — считает эксперт. — При этом к обсуждению необходимо привлечь общественность, профильные объединения». Идеальными для стабильного развития рынка могли бы стать десятилетние контракты с перевозчиками, считает господин Георгиевский, объясняя это практикой развитых стран, возможностью обновления подвижного состава в лизинг и долгосрочным планированием: «Вместе с тем срок действия заключаемого контракта регулируется в том числе Бюджетным кодексом РФ, поэтому в реальности он будет, скорее всего, меньшим».

Ирина Лобанова, Андрей Цветков