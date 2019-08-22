Россия запустила человекоподобного робота в космос

С космодрома Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14». На его борту вместе с грузами для экипажа находится антропоморфный робот Федор.
При старте он повторил фразу Юрия Гагарина «Поехали!».
#СоюзМС14: есть раскрытие солнечных батарей и антенн корабля! pic.twitter.com/URO7jxQzVC— РОСКОСМОС (@roscosmos) 22 августа 2019 г.
Skybot F не первый робот в космосе. Несколько лет назад американцы подготовили собственного антропоморфного астронавта. По задумке NASA робонавт должен помогать членам экипажа в быту внутри космического корабля и выполнять задания в открытом космосе.
Федор пробудет на МКС около двух недель. Если он справится со своими задачами, то робота будут готовить к покорению Луны. У «Роскосмоса» есть программа ее исследования и освоения, которая рассчитана до 2040 года.
По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, сначала управлять Федором будут с самой МКС, а потом и с Земли.
Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Космические задачи робота Федора оставили в тайне».
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