Россия запустила человекоподобного робота в космос

С космодрома Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14». На его борту вместе с грузами для экипажа находится антропоморфный робот Федор.

При старте он повторил фразу Юрия Гагарина «Поехали!».

Skybot F не первый робот в космосе. Несколько лет назад американцы подготовили собственного антропоморфного астронавта. По задумке NASA робонавт должен помогать членам экипажа в быту внутри космического корабля и выполнять задания в открытом космосе.

Федор пробудет на МКС около двух недель. Если он справится со своими задачами, то робота будут готовить к покорению Луны. У «Роскосмоса» есть программа ее исследования и освоения, которая рассчитана до 2040 года.

По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, сначала управлять Федором будут с самой МКС, а потом и с Земли.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Космические задачи робота Федора оставили в тайне».