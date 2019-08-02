Космические задачи робота Федора оставили в тайне

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин показал Владимиру Путину снимки робота Федора. Через три недели машина должна отправиться на МКС. Она сможет выполнить некоторые функции космонавта. По словам главы «Роскосмоса», сначала управлять Федором будут с самой МКС, а потом и с земли. Рогозин добавил, что в будущем робот поможет России в покорении дальнего космоса. Насколько это ценная разработка? Об этом — Яна Лубнина.

Чтобы не быть голословным, Дмитрий Рогозин принес на встречу с президентом большой альбом с фотографиями разработки «Роскосмоса». Владимир Путин, слушая доклад, внимательно рассматривал картинки. «Это антропоморфный робот, которого мы отправим в качестве помощника. В работе экипажа всегда есть большие риски, особенно при выходе на внешний борт станции. Мы разработали фактически аватара в режиме копирования»,— сказал Рогозин.

Федора называют первым российским человекообразным роботом. Собственное имя машине дал сам Дмитрий Рогозин, будучи еще вице-премьером. Изначально проект назывался «Аватар», а разработкой занимался Фонд перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника». Причем заказчиком было МЧС, а андроид хотели создать для спасательных операций. Как пишут российские СМИ, Федор стал первым в мире роботом, который научился садиться на шпагат. Есть даже информация будто он способен стрелять из пистолета с двух рук. Хотя вряд ли эти навыки пригодятся ему в космосе. А отправиться туда он должен уже 22 августа на корабле «Союз МС-14», который пристыкуется к МКС. После этого Федор должен будет выполнить несколько задач. Каких же? Тем же вопросом задается руководитель Института космической политики Иван Моисеев: «О его задачах ничего не говорилось, их там быть не может, потому что человекообразный робот на МКС не нужен. Ноги ему там не нужны, космонавты используют только руки.

Он бесполезен для ремонтных и разгрузочных операций».

Дмитрий Рогозин показывает Путину «прорывной», как он говорит, аппарат не впервые. В 2015 году, будучи вице-премьером по оборонному комплексу, он с помпой презентовал боевого аватара. Заявлялось, что человекоподобный аппарат умеет стрелять, управлять квадроциклом и оказывать первую помощь. В соцсетях разработку тогда назвали простым муляжом. Позднее об электронном бойце СМИ не вспоминали, зато возникали новые курьезы. В конце прошлого года на форуме «Проектория» на сцене возник так называемый робот Борис. Телеканал «Россия 24» назвал его самым современным роботом, умеющим считать и даже танцевать. Одна проблема — роботом оказался человек в карнавальном костюме. Показывали Владимиру Путину и прорывы молодых талантов. В апреле суворовцы с жаром описывали президенту возможности новейших экзоскелетов, только их демонстрировали почему-то на корейских конструкторах с AliExpress. Действительно важные разработки должны демонстрировать только ученые, убежден эксперт по нейронным сетям «Битрикс24» Александр Сербул: «Обычно все сейчас открыто — можно читать, смотреть, интересоваться. Я понимаю, если бы разработки презентовали ученые, инженеры, конструкторы, ведь чиновники часто не обладают необходимой компетенцией. Если при обсуждении нет профессионала, то люди, скорее всего, не понимают, о чем говорят».

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Итоговая стоимость космического робота Федора неизвестна. Изначально на прототип было потрачено 300 млн руб. Разработчики подчеркивали, что аппарат обошелся значительно дешевле, чем аналогичный ему антропоморфный робот Atlas от американской Boston Dynamics. США, к слову, от применения отказались, признав его неэффективным.

Ранее из-за недостатка финансирования «Роскосмос» приостановил разработку конкурента Федора — проект «Косморобот». Там отметили, что проект отложили до тех пор, пока не будет дополнительно профинансирован российский сегмент МКС.