Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подряд

За неделю с 13 по 19 августа потребительские цены снизились на 0,1%, сообщает Росстат. Дефляция фиксируется третий раз за последние четыре недели, ранее снижение цен было зафиксировано почти два года назад — в сентябре 2017-го.

Наиболее сильно подешевела плодоовощная продукция — в среднем на 3,9%. Цены на помидоры снизились на 8,7%, на картофель и морковь — на 6,6%, на репчатый лук — на 6,3%.

Куриные яйца подорожали на 1,2%, а говядина, мясо кур, консервы мясные, сыры и хлеб из пшеничной муки — на 0,2%. Цены на бензин и дизельное топливо не изменились.

В годовом выражении инфляция составила около 4,3%, с начала года показатель набрал 2,5%. За прошлую неделю (6–12 августа) цены снизились на 0,1%.

По прогнозам Центробанка, инфляция в 2019 году составит 4,2–4,7%. Минэкономики прогнозирует инфляцию ниже 4%.

О снижении темпов инфляции — в материале “Ъ” «Инфляция в отпуске за свой счет».