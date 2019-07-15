Минэкономики ожидает годовую инфляцию ниже 4%

Минэкономики России по-прежнему ожидает, что годовая инфляция в 2019 году может быть ниже 4%. «Мы видим, что инфляция очень серьезно замедлилась, поэтому Центробанк принимает решения в том числе по смягчению денежно-кредитной политики»,— заявил глава ведомства Максим Орешкин на форуме по моногородам (цитата по ТАСС).

По его словам, ЦБ планирует и дальше работать в этом направлении. «Мы надеемся, что второе полугодие, IV квартал будет сильнее, чем та динамика, которая есть сейчас»,— сказал министр экономики.

Напомним, по прогнозу Банка России, инфляция по итогам 2019 года должна составить 4,2–4,7%. В Минэкономики считают, что оценка ЦБ завышена, и этот показатель может быть менее 4%. Свой прогноз ведомство давало на уровне 4,3%.

О разногласиях ЦБ и Минэкономики — материале “Ъ” «Ценам не верят в кредит».