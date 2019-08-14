Росстат второй раз за год зафиксировал дефляцию

Потребительские цены за неделю (6–12 августа) снизились на 0,1%, сообщает Росстат. Недельная дефляция в России наблюдается уже второй раз за год.

Неделей ранее инфляция была на нулевом уровне, а с начала года набрала 2,6%. В годовом выражении инфляция составила около 4,5%.

Резкое снижение уровня инфляции ранее отмечало Минэкономики. По состоянию на 15 июля рост потребительских цен снизился до 4,5% в годовом выражении. До этого ЦБ сообщил, что годовая инфляция в России в июне 2019 года замедлилась на 0,4 п. п.— до 4,7%. Регулятор объяснил это снижением цен на плодоовощную продукцию.

Напомним, по итогам года ЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 4,2–4,7%. Минэкономики считает этот прогноз завышенным и полагает, что рост потребительских цен может оказаться ниже 4%. Свой прогноз ведомство давало на уровне 4,3%.

О снижении темпов инфляции — в материале “Ъ” «Инфляция в отпуске за свой счет».

Подробнее о разногласиях ЦБ и Минэкономики — в материале “Ъ” «Ценам не верят в кредит».