Петр Порошенко отдыхает от уголовных дел

Петр Порошенко уехал из Украины, сообщило агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник, близкий к бывшему президенту. Ранее директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что ведомство расследует 11 уголовных дел в отношении политика. Впрочем, за время расследования Порошенко успел избраться депутатом Верховной рады и приобрести неприкосновенность. Так что, выехав из страны, законов Украины бывший президент не нарушил.

Да и сами уголовные дела пока не налагают на него ограничений, рассказал “Ъ FM” украинский журналист Юрий Мацарский: «Официальными представителями бывшего президента и им самим было объявлено, что он и его семья отправились в отпуск — после двух изматывающих предвыборных кампаний намерены отдохнуть за пределами страны. Не говорили, где именно, но стало известно, что они отправились в Турцию. Это не имеет ни малейшего отношения к тем делам, которые заведены в отношении Петра Порошенко. Пока их ход совсем какой-то вялый. В Украине немного другая юридическая практика. Пока это лишь досудебное расследование».

У Петра Порошенко есть основания опасаться настоящего уголовного преследования, но пока он, скорее всего, действительно уехал в отпуск, считает профессор департамента политической науки Высшей школы экономики Леонид Поляков: «Порошенко обладает иммунитетом как избравшийся по списку собственного блока “Европейская солидарность”. В ходе избирательной кампании по выборам президента выдвигалось требование снять неприкосновенность с депутатов Верховной рады — момент, который Порошенко должен учитывать. Пока еще не видно, чтобы Порошенко серьезно угрожал арест и судебное преследование. Запрос на то, чтобы посадить бывшего президента, в определенной части Украины существует. Но пока нет оснований считать, что он действительно убежал».

Порошенко все еще остается важной фигурой для Европы и США, а потому сажать его украинские власти сейчас не осмелятся, уверен директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев: «Пока Порошенко незаменим для Запада, ему ничего не угрожает. Команда Зеленского ценит его как действительно серьезного соперника. У него остается медиавласть, несколько каналов, у него есть деньги, поддержка Запада. Первым, с кем встретился Курт Волкер, когда приехал на Украину, был Петр Порошенко. Это тревожит, озадачивает, где-то даже раздражает новую команду. Последняя попытается снять неприкосновенность, но для этого нужны очень серьезные основания. Запад, скорее всего, такую отмашку не даст.

Потому что кто может создать препятствия Зеленскому в случае, если он начнет крен в сторону России? А у Запада есть такие подозрения».

Сейчас украинское следствие изучает возможные злоупотребления должностным положением при распределении должностей в компании «Центрэнерго». Кроме того, Петр Порошенко якобы может быть причастен к незаконному завладению телеканалом «Прямой» и фальсификации документов при формировании депутатских фракций в 2016 году.