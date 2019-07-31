Петр Порошенко отдыхает от уголовных дел

Петр Порошенко уехал из Украины, сообщило агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник, близкий к бывшему президенту. Ранее директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что ведомство расследует 11 уголовных дел в отношении политика. Впрочем, за время расследования Порошенко успел избраться депутатом Верховной рады и приобрести неприкосновенность. Так что, выехав из страны, законов Украины бывший президент не нарушил.
Да и сами уголовные дела пока не налагают на него ограничений, рассказал “Ъ FM” украинский журналист Юрий Мацарский: «Официальными представителями бывшего президента и им самим было объявлено, что он и его семья отправились в отпуск — после двух изматывающих предвыборных кампаний намерены отдохнуть за пределами страны. Не говорили, где именно, но стало известно, что они отправились в Турцию. Это не имеет ни малейшего отношения к тем делам, которые заведены в отношении Петра Порошенко. Пока их ход совсем какой-то вялый. В Украине немного другая юридическая практика. Пока это лишь досудебное расследование».
У Петра Порошенко есть основания опасаться настоящего уголовного преследования, но пока он, скорее всего, действительно уехал в отпуск, считает профессор департамента политической науки Высшей школы экономики Леонид Поляков: «Порошенко обладает иммунитетом как избравшийся по списку собственного блока “Европейская солидарность”. В ходе избирательной кампании по выборам президента выдвигалось требование снять неприкосновенность с депутатов Верховной рады — момент, который Порошенко должен учитывать. Пока еще не видно, чтобы Порошенко серьезно угрожал арест и судебное преследование. Запрос на то, чтобы посадить бывшего президента, в определенной части Украины существует. Но пока нет оснований считать, что он действительно убежал».
Порошенко все еще остается важной фигурой для Европы и США, а потому сажать его украинские власти сейчас не осмелятся, уверен директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев: «Пока Порошенко незаменим для Запада, ему ничего не угрожает. Команда Зеленского ценит его как действительно серьезного соперника. У него остается медиавласть, несколько каналов, у него есть деньги, поддержка Запада. Первым, с кем встретился Курт Волкер, когда приехал на Украину, был Петр Порошенко. Это тревожит, озадачивает, где-то даже раздражает новую команду. Последняя попытается снять неприкосновенность, но для этого нужны очень серьезные основания. Запад, скорее всего, такую отмашку не даст.
Сейчас украинское следствие изучает возможные злоупотребления должностным положением при распределении должностей в компании «Центрэнерго». Кроме того, Петр Порошенко якобы может быть причастен к незаконному завладению телеканалом «Прямой» и фальсификации документов при формировании депутатских фракций в 2016 году.
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