«Штаты возвращаются к концепции экономической дипломатии»

Новым американским послом в России может стать Джон Салливан. Сейчас он занимает пост первого заместителя госсекретаря США. По данным Reuters, Дональд Трамп заявил, что может выдвинуть его на должность главы дипмиссии в России. Действующий американский посол в стране Джон Хантсман сообщил, что уйдет в отставку 3 октября. Предполагается, что он будет баллотироваться в губернаторы американского штата Юта. Возможные перестановки в американском посольстве ведущий “Ъ FM” Петр Косенко обсудил с главным научным сотрудником Института США и Канады РАН, доктором экономических наук Владимиром Васильевым.

— Джон Салливан — не профессиональный дипломат, его назначение на должность первого заместителя Рекса Тиллерсона в свое время было результатом его перевода из Министерства торговли США, где он работал с 2007 года. Помимо этого он работал в Министерстве обороны, в ряде других ведомств. Он юрисконсульт, если так можно выразиться, его узкая область специализации — это консультирование и все виды правового обеспечения ведомств. Если говорить в узком смысле слова, то Салливан на сегодняшний день — это доверенное лицо Майка Помпео, его выдвиженец. Поскольку Помпео занимал в отношении России всегда жесткое отношение, то, может быть, эта линия будет еще в большей степени артикулирована.

Есть и некоторые «но». Салливан пришел в Государственный департамент вместе с Тиллерсоном тогда, когда в Америке заговорили об экономической дипломатии. Как раз последний и должен был создать ее, коммерческую дипломатию. У него это не получилось. Но Салливан — не просто юрисконсульт. Он консультировал все деловые вопросы в Министерстве торговли, Министерство обороны, вопросы, связанные с торгово-экономическими отношениями этих ведомств с другими странами. В частности, с 2010 по 2016 годы он был председателем американо-иракского торгово-экономического совета. Может быть, учитывая постоянные разговоры о надвигающейся рецессии, Соединенные Штаты Америки сейчас возвращаются к концепции экономической дипломатии. И Салливан может быть той фигурой, которая начнет строить российско-американские отношения путем диалога между деловыми кругами и улучшать торгово-экономический инвестиционный климат.

В Америке действительно сегодня очень озабочены перспективами надвигающегося и финансового, и экономического кризиса.

Возможно, они таким образом пытаются подстраховаться, потому что в данном случае российские рынки или связи с Россией могут быть тем фактором, который ослабит негативное воздействие рецессионных процессов на американскую экономику.

— Называют еще одну кандидатуру — Ричард Гренелл — американский посол в Германии.

— Если речь идет о Гренелле, то это, в общем, продолжение санкционной линии. Его можно назвать «мистером санкции», учитывая его противодействие «Северному потоку-2», политику ужесточения ограничительных мер. В этом плане Салливан — это разворот на прямо противоположный вектор. Гренелл — это посол, который ставит идеологический фактор на первое место по отношению к прагматическим.