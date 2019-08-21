«Штаты возвращаются к концепции экономической дипломатии»

Новым американским послом в России может стать Джон Салливан. Сейчас он занимает пост первого заместителя госсекретаря США. По данным Reuters, Дональд Трамп заявил, что может выдвинуть его на должность главы дипмиссии в России. Действующий американский посол в стране Джон Хантсман сообщил, что уйдет в отставку 3 октября. Предполагается, что он будет баллотироваться в губернаторы американского штата Юта. Возможные перестановки в американском посольстве ведущий “Ъ FM” Петр Косенко обсудил с главным научным сотрудником Института США и Канады РАН, доктором экономических наук Владимиром Васильевым.
— Джон Салливан — не профессиональный дипломат, его назначение на должность первого заместителя Рекса Тиллерсона в свое время было результатом его перевода из Министерства торговли США, где он работал с 2007 года. Помимо этого он работал в Министерстве обороны, в ряде других ведомств. Он юрисконсульт, если так можно выразиться, его узкая область специализации — это консультирование и все виды правового обеспечения ведомств. Если говорить в узком смысле слова, то Салливан на сегодняшний день — это доверенное лицо Майка Помпео, его выдвиженец. Поскольку Помпео занимал в отношении России всегда жесткое отношение, то, может быть, эта линия будет еще в большей степени артикулирована.
Есть и некоторые «но». Салливан пришел в Государственный департамент вместе с Тиллерсоном тогда, когда в Америке заговорили об экономической дипломатии. Как раз последний и должен был создать ее, коммерческую дипломатию. У него это не получилось. Но Салливан — не просто юрисконсульт. Он консультировал все деловые вопросы в Министерстве торговли, Министерство обороны, вопросы, связанные с торгово-экономическими отношениями этих ведомств с другими странами. В частности, с 2010 по 2016 годы он был председателем американо-иракского торгово-экономического совета. Может быть, учитывая постоянные разговоры о надвигающейся рецессии, Соединенные Штаты Америки сейчас возвращаются к концепции экономической дипломатии. И Салливан может быть той фигурой, которая начнет строить российско-американские отношения путем диалога между деловыми кругами и улучшать торгово-экономический инвестиционный климат.
В Америке действительно сегодня очень озабочены перспективами надвигающегося и финансового, и экономического кризиса.
Возможно, они таким образом пытаются подстраховаться, потому что в данном случае российские рынки или связи с Россией могут быть тем фактором, который ослабит негативное воздействие рецессионных процессов на американскую экономику.
— Называют еще одну кандидатуру — Ричард Гренелл — американский посол в Германии.
— Если речь идет о Гренелле, то это, в общем, продолжение санкционной линии. Его можно назвать «мистером санкции», учитывая его противодействие «Северному потоку-2», политику ужесточения ограничительных мер. В этом плане Салливан — это разворот на прямо противоположный вектор. Гренелл — это посол, который ставит идеологический фактор на первое место по отношению к прагматическим.
«Джон Салливан был доверенным лицом Рекса Тиллерсона, занимает очень высокую позицию в Госдепе, руководит каждодневной работой Госдепа — это второй номер. Но поскольку Майк Помпео, госсекретарь, еще не назначил своего первого заместителя, то Джона Салливана отправят в Москву, показывая, с одной стороны, важность отношений с Россией, но, с другой стороны, позволяя господину Помпео назначить собственного заместителя, и таким образом решаются сразу все вопросы. Перемены в отношениях с Соединенными Штатами давно назрели. Россия загнала себя в угол и дипломатический, и экономический, развязав конфликт на Украине, и кроме того, на горизонте показались явные черты дешевой нефти, что, опять же, не в интересах России.
В наше время роль посла гораздо меньше, чем, например, 100 лет назад. В век электронных коммуникаций он чаще всего просто передает какие-то доверительные секретные сообщения. Но в любом случае назначение Салливана говорит о том, что Трамп продолжает ставить отношения с Россией во главу угла. Честно говоря, не помню, когда в последний раз первый замгоссекретаря был назначен послом в какую-то важную столицу. Кроме Китая, я бы сказал, что сегодня для Америки нет более важной должности, чем посол в Москве».
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