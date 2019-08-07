Посол в России меньше, чем посол

Посол США в России Джон Хантсман направил президенту Трампу прошение об отставке, сообщив о намерении покинуть свой пост 3 октября. Он выразил в письме убежденность в том, что, «несмотря на трудные времена, необходимо расширять обмены между людьми и поддерживать каналы для диалога» с Москвой по ключевым вопросам, затрагивающим национальные интересы США. По мнению уходящего главы американской дипмиссии, «провал (в отношениях.— “Ъ”) — это не выход, и народы двух стран достойны большего». Уход посла Хантсмана, который, в отличие от своих предшественников в Москве, пришел в дипломатию из большой политики и пытался переломить негативную тенденцию последних лет, выявил нарастающий кризис в росийско-американских отношениях.

О том, что посол США Джон Хантсман объявил о решении покинуть Москву, не проработав в своей должности и двух лет, сообщила во вторник американская газета Salt Lake Tribune, выходящая в его родном штате Юта и принадлежащая семье Хантсмана. В распоряжении газеты оказалась копия официального письма Джона Хантсмана на имя президента Трампа от 5 августа. В нем он подводит итоги работы в Москве и излагает свое видение неутешительного состояния российско-американских отношений и путей выхода из многолетнего кризиса. В посольстве США в РФ “Ъ” подтвердили аутентичность письма.

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Обращение к Дональду Трампу, с которым, по данным американских источников, Джон Хантсман находится в приятельских отношениях, эмоционально окрашено и выбивается из стилистики сухого официального документа. В той части письма, которая посвящена российско-американским отношениям, сквозит неприкрытое сожаление в связи с тем, что отношения Москвы и Вашингтона переживают столь трудный период. Не избегая жесткой риторики в адрес России, посол Хантсман в то же время называет приоритетной задачей «расширение обмена между людьми и поддержание каналов для диалога» с Москвой.

«Мы должны продолжать призывать Россию к ответу в тех случаях, когда ее поведение угрожает нам и нашим союзникам»,— пишет Джон Хантсман и тут же напоминает, что «никакая перезагрузка или перезапуск не смогут помочь, необходимо ясное понимание наших интересов и ценностей, а также практические рамки для поддержания диалога».





«В то время как по многим вопросам, которые разделяют нас, примирение невозможно, существуют общие интересы, которые мы не можем игнорировать,— считает господин Хантсман и добавляет: — Провал — это не выход, и народы двух стран достойны большего».

Среди приоритетных вопросов, по которым Вашингтон должен продолжать работать с Москвой, посол Хантсман называет борьбу с терроризмом, сохранение системы контроля над вооружениями, требование к России уважать суверенитет ее соседей и соблюдать верховенство закона и права человека.

Отметим, что грядущая отставка Джона Хантсмана не стала сенсацией. Первые сообщения о том, что он может покинуть свой пост, появились еще в июне. А после последнего телефонного разговора президентов США и России, состоявшегося 31 июля, телекомпания CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали вопрос о предстоящей смене американского посла в Москве. Имя его вероятного преемника, впрочем, пока не называется.

Необходимо также отметить, что во время работы в России у главы американской дипмиссии диагностировали онкологическое заболевание, борьба с которым потребовала от него немалого мужества. Развитие болезни удалось остановить.

Комментируя письмо Джона Хантсмана, адресованное президенту Трампу, бывший посол США в РФ Майкл Макфол, стоявший у истоков перезагрузки российско-американских отношений в период правления администрации Барака Обамы, заявил “Ъ”:

«Я согласен с послом Хантсманом. В период его работы в Москве для перезагрузки не было благоприятных условий. В 2009 году ситуация была совершенно иной. Я могу себе представить, что его работа была очень сложной и разочаровывающей, поэтому я совсем не удивлен, что он решил покинуть свой пост».





В связи с появившимися в американских СМИ сообщениями о том, что после возвращения на родину Джон Хантсман намерен бороться за кресло губернатора штата Юта, господин Макфол заметил: «Если эти слухи подтвердятся, то я восхищен его готовностью продолжить служение на благо страны».

Напомним, что Джон Хантсман приехал работать в Москву в октябре 2017 года, когда политическую ситуацию в Вашингтоне во многом определяла тема предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, а назначивший господина Хантсмана Дональд Трамп воспринимался его многочисленными оппонентами как «человек Кремля». При этом в Конгрессе США сложился редкий консенсус демократов и республиканцев, пришедших к выводу, что в сложившейся ситуации необходимо использовать все политико-дипломатические и экономические рычаги для давления на Россию.

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Тем не менее приезд Джона Хантсмана в Москву породил определенный всплеск ожиданий, что ему удастся переломить негативную тенденцию в двусторонних отношениях, сложившуюся после краха политики перезагрузки. В отличие от своих ближайших предшественников Джона Теффта и Майкла Макфола, не имевших опыта работы в большой политике, господин Хантсман прибыл в российскую столицу в ранге политического тяжеловеса.

Напомним, что в течение четырех лет — с 2005 по 2009 год — он уже был губернатором штата Юта, который вскоре может снова возглавить. «Необходимо понимать, что это не просто дипломат, а серьезный американский политик, который отказался от продолжения своей политической карьеры дома ради выполнения важной миссии в Москве»,— разъяснял “Ъ” смысл назначения Джона Хантсмана в 2017 году один из западных послов в российской столице.

Вскоре после этого, в январе прошлого года, Джон Хантсман нашел неординарный способ проиллюстрировать свою решимость понять Россию и доказать способность действовать в критической ситуации, искупавшись в проруби на Крещение. В интервью телеканалу Fox News он рассказал, что во время погружения в воду его дыхание останавливалось и он не чувствовал мышцы. «Я хотел окунуться трижды, потому что президент Путин поступил так же»,— пояснил Джон Хантсман.

Впрочем, жест американского посла не возымел должного эффекта.

«В ситуации, когда контакты Москвы и Вашингтона почти сошли на ноль по инициативе США, купание посла Хантсмана в проруби стало самым ярким событием в этих отношениях. Посол старается как может, только купание не поможет»,— написал тогда на своей странице в Twitter сенатор Алексей Пушков.

Джон Хантсман и его российский визави в Вашингтоне Анатолий Антонов в ходе своей работы столкнулись с одинаковой проблемой: с ними неохотно встречались официальные лица высокого уровня. Как ранее сообщал “Ъ”, предвидя такие сложности, послы еще осенью 2017 года договорились содействовать друг другу в организации встреч.

Однако, как рассказал во вторник “Ъ” источник в МИД РФ, эта схема так и не заработала. И если с Джоном Хантсманом в Москве и регионах российские официальные лица все же встречаются, причем и на весьма высоком уровне, то Анатолий Антонов в ответ на свои запросы нередко получает отказы.

Чтобы склонить российских чиновников и политиков к позитивному ответу на свои запросы, американский посол в начале 2018 года решился на еще один нестандартный шаг: он записал и опубликовал в Twitter ролик, в котором сообщил об отправленных им запросах. Среди тех, с кем Джон Хантсман хотел встретиться,— премьер Дмитрий Медведев, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый зампред правительства Игорь Шувалов, глава администрации президента Антон Вайно и еще несколько кремлевских чиновников, директор ФСБ Александр Бортников, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, министр энергетики Александр Новак, министр здравоохранения Вероника Скворцова и другие. Ряд перечисленных в ролике лиц, в частности Валентина Матвиенко и Валерий Герасимов, в итоге на встречи согласились.

Таким образом, помимо призыва к своему будущему преемнику «вести содержательный диалог» Джон Хантсман оставил ему длинный список потенциальных участников этого диалога, который ему самому завершить так и не удалось.

Сергей Строкань, Елена Черненко