В Хабаровском крае из-за паводка закрыт второй пункт пропуска через границу

Международный пункт пропуска через границу России и Китая в Бикинском районе Хабаровского края «Покровка-Жаохэ» приостановил работу из-за паводка в реке Уссури, говорится в сообщении регионального правительства. Со 2 августа также приостановлено международное сообщение в пункте пропуска Нижнеленинское (ЕАО)—Тунцзян (КНР).

«Мера является временной и вынужденной: из-за подъема уровня воды в реке Уссури есть угроза подтопления территории»,— говорится в сообщении. Отмечается, что с 10 августа также было временно прекращено международное речное сообщение между Хабаровском и Фуюанем. Рейсы возобновятся при безопасной отметке уровня воды в Амуре 520 см.

По данным на 10:00 по местному времени (3:00 мск), уровень реки у краевой столицы составил 602 см.

Синоптики прогнозируют, что через три—пять дней к Хабаровску подойдет пятая волна паводка, вызванная дождевыми притоками из Сунгари, Буреи и Уссури. Отметки воды у краевой столицы могут составить 630–680 см. При сильном ветре может образоваться нагонная волна, которая будет перехлестывать через край набережной.

C 29 июля в Хабаровском крае сохраняется режим ЧС регионального характера. Как ранее заявил губернатор региона Сергей Фургал, в случае реализации худшего сценария из-за наводнения в Хабаровском крае пострадает около 18,5 тыс. человек. Модель худшего сценария создавалась с учетом формирующихся циклонов и бушующих в Тихом океане тайфунов Лекима и Кроса, которые могут оказать влияние на погоду в регионе, если вихри выйдут на континент.

О ситуации с паводками — в материале “Ъ”.