Дополнительный «барьер» для Амура устанавливают в Хабаровске в ожидании очередного гребня паводка

Волонтеры, спасатели и пожарные приступили 20 августа к установке водоналивной дамбы на набережной Амура в Хабаровске, чтобы подготовить город к очередной «порции» паводка. К полудню уровень реки возле краевой столицы достиг отметки «опасное явление» в 600 см. По прогнозам гидрологов, с приходом новой паводковой волны в конце недели река может превысить эту планку на полметра.

Дамба, доставленная МЧС из Комсомольска-на-Амуре, устанавливается в районе стадиона имени Ленина от подтопления. По информации регионального правительства, работы займут около двух дней, помимо самой дамбы длиной 840 м необходимо уложить два ряда мешков с песком, чтобы удержать конструкцию.

«На укладке дамбы сейчас задействовано более 100 человек и 30 единиц техники. Пожарные и спасатели наполняют дамбу водой, а волонтеры в это время насыпают мешки, которые затем мы укладываем вдоль тела дамбы. Кроме того, дополнительный ряд из мешков будем делать и возле ограждения набережной. Всего потребуется отсыпать свыше 30 кубометров песка»,— отметил руководитель работ начальник краевого управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты Геннадий Козорез.

Синоптики прогнозируют, что через четыре-пять дней к Хабаровску подойдет пятая волна паводка, вызванная дождевыми притоками из Сунгари, Буреи и Уссури. Отметки воды у краевой столицы могут составить 630–680 см. При сильном ветре может образоваться нагонная волна, которая будет перехлестывать через край набережной.

«Набережная рассчитана на уровень 686 см, и при спокойной воде этого достаточно. Но уже при ветре 12–15 м/с поднимается волна до 35 см. Поэтому мы еще в июле приняли решение после достижения уровня 600 см отсыпать участок до яхт-клуба до отметки 750 см, а в пешеходной зоне развернуть водоналивную дамбу, которая должна уберечь все сооружения»,— сообщил зампред правительства края Анатолий Литвинчук.

По данным Дальневосточного гидрометцентра, на прошлой неделе в верховьях Амура всего за несколько дней выпала месячная норма осадков. Кроме того, на Сунгари (крупный приток Амура) зафиксировано повышение сбросов с гидротехнических сооружений в Китае с 8 тыс. до 11 тыс. кубометров в секунду. Остаются полноводными и два других притока реки Амур — Бурея и Уссури. Дополнительный сток может дать и новый циклон, который выходит со стороны КНР к южным районам региона.

По информации ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы», высокий уровень воды в Амуре стал причиной приостановки с 20 августа работы международного пункта пропуска Покровка—Жаохэ.

Майя Зорина, Благовещенск