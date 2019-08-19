Макрон на встрече с Путиным заявил, что верит в Европу от Лиссабона до Владивостока

Президенты Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в рамках двусторонних переговоров обсудят проблему нормализации отношений России с Францией и Евросоюзом в целом. Глава французской республики уже заявил на брифинге журналистам, что «верит в Европу от Лиссабона до Владивостока».

«Россия является глубоко европейской страной. Мы верим в эту Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока»,— сказал господин Макрон, добавив, что в современных условиях России и ЕС необходимо создать новую «архитектуру безопасности и доверия». Как заверил глава Елисейского дворца, Франция готова выступить посредником в налаживании отношений между сторонами.

Со своей стороны Владимир Путин поблагодарил Эмманюэля Макрона за содействие в возвращении России в Парламентскую ассамблею Евросоюза (ПАСЕ). «Мы благодарны Франции за ее позицию по Совету Европы, по возвращению в полноформатном масштабе российской делегации»,— сказал господин Путин и отметил, что рассчитывает на аналогичную поддержку Парижа в выстраивании работы с ЕС в целом.

«Если бы мы в Совете Европы продолжали ругаться, Россия хлопнула бы дверью. У россиян не было бы, например, возможности обращаться в Европейский суд по правам человека»,— обосновал позицию Франции по ПАСЕ Эмманюэль Макрон.

Напомним, после вхождения Крыма в состав России в 2014 году и вспыхнувшего конфликта в Донбассе отношения Москвы и ЕС резко ухудшились. Брюссель ввел экономические санкции в отношении определенных российских лиц и компаний. Делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса, участия в наблюдательных миссиях и вхождения в состав руководящих органов организации. В июне 2019 года в результате голосования российская делегация вернула себе потерянные ранее полномочия. Представители Украина и стран Прибалтики демонстративно покинули зал заседаний после объявления результатов голосования.

О восстановлении российских прав в европейской организации читайте в материале “Ъ” «Россия сменила Украину в ПАСЕ».