За кандидата вступились сторонники

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму по 37-му округу Елена Русакова сообщила “Ъ”, что более 200 москвичей, чьи подписи в ее поддержку забраковал избирком, подготовили судебные иски к окружному избиркому. Они намерены доказать в суде, что действительно оставили свой автограф в поддержку оппозиционного кандидата. Другие оппозиционные кандидаты, не допущенные в городские парламентарии, считают действия подписантов госпожи Русаковой «бессмысленным занятием», но опрошенные “Ъ” политологи видят в административных исках от граждан политический ход, нацеленный на перспективу.

Более 200 москвичей, чьи подписи за Елену Русакову, выдвигавшуюся на выборы в Мосгордуму по 37-му округу, забракованы, намерены судиться с окружной избирательной комиссией. Об этом “Ъ” рассказала сама госпожа Русакова. Напомним, избирком забраковал 1205 подписей, представленных ею в поддержку выдвижения. Госпожа Русакова заявила, что готова была представить доказательства достоверности более чем для тысячи забракованных подписей, но Мосгоризбирком ее жалобу отклонил. «Более 200 человек, которые подписались за меня, будут обращаться в Мосгорсуд,— сообщила “Ъ” госпожа Русакова.— Не все люди умеют составлять жалобы, не все знают порядок действий в таких случаях. Несколько юристов из инициативных граждан предложили штабу такую идею, и сейчас мы координируем людей, административные иски будут подаваться индивидуально». Елена Русакова рассчитывает, что москвичи, чьи подписи за других кандидатов тоже забраковали, «подхватят инициативу и начнут судиться».

Как выяснил “Ъ”, не все не прошедшие подписной фильтр выдвиженцы в Мосгордуму разделяют надежду на подобные действия горожан. Скептически к такой идее отнесся юрист Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Иван Жданов (8-й округ), около 1200 подписей которого забраковал избирком. Комиссия позднее отказалась принимать возражения избирателей, несмотря на их заявления с копиями паспортов. «Многие мои подписанты возмущены, что их подписи не приняли, я могу понять, если они будут подавать такие иски в суд, и мы их, конечно, поддержим,— рассказал “Ъ” Иван Жданов.— Однако считаю это бессмысленной процедурой, и мы не обращались к людям с такой просьбой». Господин Жданов обжаловал отказ в регистрации в судебном порядке, но 13 августа законность отказа подтвердил Верховный суд. Глава штаба незарегистрированного кандидата Геннадия Гудкова (выдвигался во 2-м округе) Эльвира Вихарева сообщила “Ъ”, что им никто из сторонников о своих обращениях в суд не сообщал. Пресс-секретарь Дмитрия Гудкова (выдвигался в 5-м округе) Алексей Обухов сообщил, что в штабе в подобных инициативах горожан «не видят юридического смысла и политических шансов». «Если не сработает иск самого Дмитрия, то иски отдельных избирателей — тем более»,— пояснил господин Обухов. Напомним, Дмитрий Гудков обжаловал в Мосгорсуде отказ в регистрации, заявление подано 16 августа. «Яблочник» Кирилл Гончаров (выдвигался в 32-м округе) полагает, что «такими методами уже ничего не решить»: «Я не слышал, чтобы кто-то из подписавшихся за меня граждан обратился с подобным иском, а сами мы не стали это организовывать». Член президентского Совета по правам человека и член партии «Яблоко» Андрей Бабушкин (выдвигался в 11-м округе) рассказал “Ъ”, что ни он, ни поставившие за него подписи москвичи до сих пор не могут выяснить, какие подписи забраковали. Напомним, комиссия признала недействительными около 1500 из 5792 представленных за господина Бабушкина подписей. «Граждан обращалось много, они бы и готовы были судиться,— пояснил “Ъ” Андрей Бабушкин,— но Мосгоризбирком не присылает документы. Я пожаловался в прокуратуру». Напомним, в июле в штабах незарегистрированных кандидатов от оппозиции “Ъ” рассказали, что собрали в общей сложности тысячу заявлений граждан, оспоривших признание их подписей недействительными.

Директор фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» Александр Пожалов видит «грамотный политический ход» в действиях Елены Русаковой. «Она могла бы стать фаворитом на выборах в своем округе, и видно, что не намерена заканчивать свою политическую карьеру, работая на электорат в перспективе». Политолог Аббас Галлямов полагает, что с помощью судебных исков «оппозиционеры должны показать, что не пренебрегают правовыми механизмами». Господин Галлямов также считает, что иски свидетельствуют о намерении госпожи Русаковой продолжить политическую карьеру. Отметим, всего отказ в регистрации в качестве кандидатов получили 57 претендентов. Одному из них — члену федерального политкомитета «Яблока» Сергею Митрохину — удалось успешно обжаловать отказ в Мосгорсуде.

Мария Литвинова, Никита Прокшин