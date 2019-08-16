Фестиваль протестной активности

В ближайшие и следующие выходные в Москве запланировано несколько протестных акций. Мэрия пока согласовала не все и не там, где просили оппозиционеры. Ряду муниципальных депутатов отказано в пикете и шествии «в поддержку политзаключенных» на Бульварном кольце в субботу. Под вопросом и акция в поддержку сестер Хачатурян в Новопушкинском сквере в воскресенье. Согласован пока только митинг КПРФ «За честные и чистые выборы» 17 августа на проспекте Сахарова. Через неделю мэрия Москвы предлагает заявителям митингов и шествий покинуть центр города: четыре заявки на 24 августа отклонены, заявителям предложено провести акцию в Марьино. В то же время Либертарианская партия получила согласование на митинг 25 августа на проспекте Сахарова, но выходить на него пока не призывает.

15 августа мэрия Москвы отказала муниципальным депутатам Илье Азару, Андрею Мореву и Елене Филиной в проведении пикета 17 августа на Сретенском бульваре «в поддержку политзаключенных»: под ними заявители понимают арестованного по уголовному делу о неоднократном нарушении правил проведения митингов Константина Котова и 14 обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. 13 из них остаются в СИЗО. Отметим, вчера Мосгорсуд отклонил апелляцию обвиняемых Егора Жукова, Кирилла Жукова, Алексея Миняйло и Даниила Конона на решение об аресте.

Ранее эти же заявители получили отказ в проведении шествия на Бульварном кольце с той же повесткой и в тот же день. Депутаты намерены в субботу выйти на Сретенский бульвар на одиночные пикеты, «чтобы тема освобождения политзаключенных не пропала из повестки». «Мы не призываем прийти и поддержать нас, потому что полиция, очевидно, попытается кого-то арестовать»,— сообщила “Ъ” Елена Филина.

Госпожа Филина отметила, что не видит смысла присоединяться к митингу КПРФ «За честные и чистые выборы», который пройдет в субботу на проспекте Сахарова.

«Мы обсуждали этот вариант с другими депутатами и пришли к выводу, что не понимаем, за что организаторы акции выходят на протест»,— подчеркнула госпожа Филина. Напомним, представители КПРФ на 17 августа объявили всероссийскую акцию протеста в поддержку своих кандидатов в городские парламенты, которым было отказано в регистрации. В Москве таких кандидатов два — Сергей Цукасов (округ №14) и Тимур Абушаев (округ №3). Как рассказал “Ъ” руководитель пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко, члены партии «открыты для диалога с представителями других оппозиционных движений». «О митинге, который пройдет в том числе и в Москве, мы заявили раньше, чем столичные оппозиционеры начали водить хороводы по бульварам (речь об акции "Прогулка" 3 августа, когда в центре столицы был задержан 1001 человек.— “Ъ”)»,— подчеркнул господин Ющенко.

В воскресенье, 18 августа, в Москве, вероятно, пройдет еще одна акция — в поддержку сестер Хачатурян, организаторы которой просят мэрию согласовать пикеты численностью 1 тыс. человек в Новопушкинском сквере и у памятника Надежде Крупской на Сретенском бульваре. Согласие властей на акцию организаторы ждут в пятницу вечером. В воскресенье на «Бумажной фабрике» пройдет концерт в поддержку сестер Хачатурян. Ранее в соцсетях на 17 августа анонсировали «Марш сестер» в поддержку Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян, которые признались в убийстве своего отца, однако от идеи марша отказались. «Сейчас информационное поле занято темой выборов, и наша акция могла пройти незамеченной»,— объяснила “Ъ” одна из организаторов марша Эмилия Григорян, отметив, что ранее организаторы получали отказ на проведение «Марша сестер» 6 и 27 июля, а также 3 августа.

Вчера мэрия Москвы предложила организаторам запланированных на 24 августа митингов на площади Победы и Большой Якиманке, а также шествий на проспекте Сахарова и Тверской «переехать» в Марьино.

Все акции планировались в поддержку незарегистрированных кандидатов в МГД и арестованных по делам о митингах. Пока согласован только митинг Либертарианской партии на проспекте Сахарова 25 августа с той же повесткой. Представители партии хотели провести еще и шествие к проспекту от Пушкинской площади, но мэрия в его согласовании отказала. По словам пресс-секретаря Либертарианской партии Дарьи Петрушенко, заявители «просили мэрию о переговорах с привлечением журналистов, но согласия не было». «Пока мы отказываемся от митинга 25 августа и не призываем никого выходить»,— сообщила она.

Мария Старикова, Елизавета Михальченко