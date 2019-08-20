Пентагон: разработка новой крылатой ракеты началась после приостановки ДРСМД

США заявили, что разработка новой крылатой ракеты началась после приостановки обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Испытания нового вооружения состоялись 18 августа. В России считают, что разработка ракеты началась гораздо раньше.

«После приостановки США своих обязательств по Договору о РСМД в феврале 2019 года минобороны приступило к концептуальному проектированию систем крылатых ракет и баллистических ракет наземного базирования»,— говорится в сообщении пресс-службы Пентагона (цитата по «РИА Новости»).

Ракета на испытаниях поразила цель, которая находилась более чем в 500 км. В Кремле после этого заявили, что за несколько недель или месяцев разработать такое вооружение невозможно, и по их мнению, Вашингтон заранее готовились к выходу из соглашения. МИД России обвинил США в нагнетании военной напряженности.

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Напомним, в феврале этого года США заявили, что временно прекращают участие в ДРСМД. С этого момента начался шестимесячный переходный период, в течение которого можно было разрешить разногласия по договору. Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора из-за ракеты 9М729, которая, по мнению американской стороны, должна быть уничтожена, поскольку дальность ее полета превышает 500 км. Москва эти обвинения отрицала и заявила, что также выйдет из договора.

О развитии ситуации читайте в материале “Ъ FM” «Приостановка ДРСМД привела к ракетным испытаниям».