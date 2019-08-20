МИД России обвинил США в нагнетании военной напряженности

Проведенное США испытание крылатой ракеты с дальностью, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вызывает сожаление, заявил ТАСС замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Договор о РСМД, просуществовавший более 30 лет, прекратил свое действие 2 августа этого года. 19 августа Пентагон провел первое после выхода из договора испытание крылатой ракеты.

«США, очевидно, взяли курс на нагнетание военной напряженности. Мы на провокации не поддаемся»,— сказал господин Рябков. По его мнению, «не может быть более ясного и явного подтверждения» тому, что разработка ракеты велась в США давно, а их подготовка к выходу из Договора о РСМД включала «научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы».

Договор о РСМД, заключенный между Россией и США в 1987 году, запрещал производство, хранение и испытание наземного ракетного вооружения, дальность полета которого составляет от 500 до 5500 км.

Что нужно знать о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Читать далее

Министр обороны России Сергей Шойгу утверждал, что США заложили в бюджет средства на разработку ракет средней и малой дальности почти за год до того, как объявили о выходе из Договора о РСМД. Россия при этом не отказывается от односторонних обязательств по выполнению условий договора. Однако президент РФ Владимир Путин пригрозил, что если США приступят к производству ракет средней и меньшей дальности, то и Россия тоже займется их разработкой.

О переговорах России и США по Договору о РСМД читайте в материале “Ъ” «Разграничение стратегических вооружений».