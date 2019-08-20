Приостановка ДРСМД привела к ракетным испытаниям Что известно о новом вооружении США и угрожает ли оно России

Российский МИД обвинил США в нагнетании военной напряженности — поводом стало испытание Пентагоном крылатой ракеты дальностью 500 км. Америка провела пуск через несколько недель после приостановки ДРСМД — договора, который запрещал как раз такое вооружение.

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Замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что Россия на провокации не поддается. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, добавил, что эти испытания являются доказательством того, что разработка ракеты велась в США задолго до выхода из договора.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента: Эта новость подоспела в момент общения двух президентов — Путина и Макрона. Как раз Путин отметил, что подобные испытания лишний раз показывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД, с самого начала это готовили. Потому что за несколько недель и за несколько месяцев подобные испытания подготовить просто невозможно. Это лишний раз свидетельствует о том, что не Россия, а именно США своими действиями привели к слому ДРСМД.

В Совете федерации также жестко отреагировали на действия США. Как заявил “Ъ FM” член комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич, Вашингтон пытается втянуть Россию в новую гонку вооружений: «Нас вольно или невольно, а я думаю все-таки специально, американцы втягивают в некую гонку вооружений. Когда она происходила в советский период, то шло напряжение сил и средств, это сказывалось на экономике, значительно проседала социальная сфера. Сегодня такого не будет, об этом сказали все первые лица нашей страны. Мы свою безопасность обеспечиваем не количественными, а качественными параметрами, не напрягая и не разрушая все экономические планы, связанные с развитием страны и народного хозяйства.

Мы не втянемся в гонку вооружений, но мы безопасность своей страны обеспечим».

По данным американского Министерства обороны, ракета была запущена с острова Сан-Николас в Тихом океане около побережья Калифорнии. В Пентагоне отметили, что она стартовала с наземной мобильной пусковой установки и, пролетев более 500 км, точно поразила цель.

Угрожает ли такое вооружение России? Научный сотрудник центра международной безопасности ИМЭМО РАН Константин Богданов, считает, что при размещении в Польше или Прибалтике эти ракеты смогут долетать до Урала: «Это дозвуковая ракета, которая делает приблизительно 900 км/ч маршевой скоростью. То есть можно считать, что свою дальность она проходит где-то за два часа. Ее дальность в неядерном варианте может составить порядка 1,5-1,6 тыс. км. Если она оснащается ядерной боеголовкой, то эта дальность может быть и больше — до 2,5 тыс. км, если ориентироваться на известные нам версии ракеты Tomahawk.

При размещении в Восточной Европе они могут вполне добивать уже до Уральского региона.

Между тем, из Западной Германии эти ракеты теоретически долетали до Москвы и Ленинграда еще в восьмидесятые годы. Это наиболее дешевый и наименее опасный вариант развития событий, потому что крылатые ракеты и в то время признавались, несмотря на их малозаметность, сравнительно малоопасным видом вооружения в сравнении с баллистическими ракетами с низким подлетным временем».

Вместе с тем, в будущем году истекает срок еще одного договора между Россией и США — о сокращении стратегических ядерных вооружений (СНВ-3). Если он не будет продлен, то в мире не останется ни одного соглашения, которое ограничивает число ракет у какой-либо страны.

Что это означает для глобальной безопасности? Количество ракет не играет существенной роли, но отсутствие договоренностей в этой сфере ведет к общему снижению стабильности, отмечает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев: «Возрастает неопределенность, напряженность, риски непреднамеренных каких-то действий, которые могут привести, в том числе к ядерному конфликту. Сценарий этот крайне маловероятен, но он все же возможен.

Подобные испытания в США, конечно, делают эту перспективу более вероятной, что для всех плохо.

Сейчас очень быстро меняется технологическая среда, само понятие стратегической стабильности. Слишком много новых вводных, новых независимых, так сказать, переменных. Это и высокоточное оружие, и гиперзвук, и самые разные вещи. Все это нужно будет учитывать. Сейчас непонятно, как именно это делать. Я думаю, просто-напросто ни Россия, ни США сейчас к такому не готовы».

Большинство опрошенных “Ъ FM” военных экспертов склоняются к мнению, что новое вооружение, испытанное НАТО, будет размещаться преимущественно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Кирилл Абакумов