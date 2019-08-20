Кремль: испытание американской ракеты говорит о давно спланированном подрыве ДРСМД

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не Россия, а США своими действиями привели к разрыву Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Договор о РСМД, просуществовавший более 30 лет, прекратил действие 2 августа. 19 августа Пентагон провел испытание крылатой ракеты наземного базирования, ранее запрещенной договором.

В Кремле считают, что за несколько недель или месяцев испытание ракеты, подобное тому, которое произвели США, подготовить невозможно. Это свидетельствует о том, что США долго готовились к выходу из Договора о РСМД, отметил господин Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”. С его слов, Владимир Путин убежден, «что подобные испытания лишний раз показывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД, что американцы с самого начала это готовили».

Договор о РСМД, заключенный между Россией и США в 1987 году, запрещал производство, хранение и испытание наземного ракетного вооружения, дальность полета которого составляет от 500 до 5500 км.

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что США заложили в бюджет средства на разработку ракет средней и малой дальности почти за год до того, как объявили о выходе из ДРСМД. Владимир Путин пригрозил, что если США приступят к производству ракет средней и меньшей дальности, то и Россия тоже займется их разработкой. МИД России считает, что США нагнетают военную напряженность.

О переговорах России и США по Договору о РСМД читайте в материале “Ъ” «Разграничение стратегических вооружений».