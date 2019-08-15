Новосибирский избирком снял с выборов кандидата в мэры

Избирательная комиссия Новосибирска аннулировала регистрацию кандидата от партии «Великое Отечество» Александра Трушакина на пост главы города. Таким образом, он стал первым кандидатом, снятым с выборов после завершения этапа регистрации.

Регистрация отменена на основании решения Верховного суда России о приостановлении действия политической партии, от которой кандидат выдвигался. «Восстановиться Александр Трушакин не сможет, так как сроки выдвижения завершились 17 июля. Решение вступило в силу еще с 25 июля, мы ждали официальное опубликование решения»,— сказала “Ъ-Сибирь” председатель горизбиркома Тамара Краткая.

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. Ранее сообщалось, что горизбирком зарегистрировал 17 из 20 выдвинутых кандидатов, в том числе одного самовыдвиженца. В регистрации было отказано кандидату от Партии социальных реформ Алексею Южанину, а также самовыдвиженцам Андрею Везнеру и Анатолию Бабаеву. Сейчас дебаты кандидатов идут на «49 канале». На частном телеканале НТН-24 они начнутся в конце августа.

Подробнее о предвыборной гонке читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Держатся на честном слове»

Юлия Сасевич