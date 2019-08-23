Кандидат в мэры Новосибирска от Партии роста снялся с выборов

Избирательная комиссия Новосибирска аннулировала регистрацию кандидата в главы города от Партии роста Сергея Проничева на основании его письменного заявления. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщила председатель горизбиркома Тамара Краткая.

«Он подал заявление, в котором указал, что отказывается от дальнейшего участия в выборах и снимает свою кандидатуру. В законе указание причины не предусмотрено, он мог сделать это по собственному желанию»,— сказала Тамара Краткая. Глава горизбиркома отметила, что члены комиссии рассмотрели заявление и удовлетворили его. Связаться с господином Проничевым не удалось.

Бизнесмен Сергей Проничев — основатель закрывшегося производителя алкоголя «Сибирский бальзам». Он был одним из первых кандидатов на выборы мэра Новосибирска, объявившим о своем участии в предвыборной гонке. В начале этого года господин Проничев вступил в Партию роста бизнес-омбудсмена России Бориса Титова, который согласовал выдвижение его кандидатуры.

Напомним, выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. Изначально горизбирком зарегистрировал 17 из 20 выдвинутых кандидатов, однако позднее комиссия аннулировала регистрацию кандидата от партии «Великое Отечество» Александра Трушакина. Основанием для этого стало приостановление действия политической партии, которая его выдвинула.

Подробнее о выдвижении Сергея Проничева — в материале “Ъ-Сибирь” «Выборам подлили «Сибирского бальзама»

Юлия Сасевич, Илья Галагуз