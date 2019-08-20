Прокуратура не поверила таможенникам

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о контрабанде психотропных средств, возбужденного после получения матерью инвалида купленного ею по интернету не зарегистрированного в России психотропного противосудорожного препарата «Фризиум». Месяц назад полиция также не стала возбуждать дело в отношении матери пациента детского хосписа «Дом с маяком», пытавшейся получить «Фризиум» на почте, но задержанной таможенниками. Эксперты отмечают, что существующая процедура разрешения на ввоз незарегистрированных лекарств остается крайне сложной, поэтому многие предпочитают покупать препараты на свой страх и риск.

Московско-курский транспортный прокурор отменил постановление о возбуждении уголовного дела «как незаконное и необоснованное». «В ходе доследственной проверки не было получено данных, образующих объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 229 УК РФ (контрабанда наркотических средств и психотропных веществ)»,— говорится в сообщении Генпрокуратуры. Напомним, об очередном задержании матери инвалида при получении не зарегистрированного в России психотропного препарата «Фризиум» (международное непатентованное наименование клобазам) 15 августа сообщила в соцсетях директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава. Это стало уже вторым за месяц задержанием женщины, купившей «Фризиум» для своего сына по интернету: 16 июля была задержана мать пациента детского хосписа «Дом с маяком» Елена Боголюбова. А 16 августа пресс-служба Центрального таможенного управления сообщила, что «таможенники пресекли попытку доставки в Россию психотропных веществ»: «Жительница столицы получила три международных почтовых отправления. Общий размер партии составил 600 таблеток. Препарат входит в список психотропных веществ, оборот которых в России ограничен постановлением правительства РФ от 30 июня 1998 года». Также говорится, что получатель посылки сообщила сотрудникам таможни, «что заказала данный лекарственный препарат через интернет для своего больного эпилепсией 25-летнего сына»: «Она не представила соответствующего рецепта врача или заключения консилиума о необходимости применения данного препарата. Жительница Москвы проходит свидетелем по уголовному делу».

В июне 2018 года дело о незаконном сбыте психотропного препарата было возбуждено в отношении матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой, которая попыталась продать излишек приобретенного ранее противосудорожного препарата «Диазепам» в не зарегистрированной в России форме — микроклизмах и у которой сотрудники правоохранительных органов провели «контрольную закупку». Разбирательства в отношении госпожи Конновой и госпожи Боголюбовой были прекращены после того, как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил обеспокоенность задержаниями родителей детей-инвалидов.

Как рассказала “Ъ” юрист «Дома с маяком» Екатерина Романова, «дело было возбуждено не в отношении мамы (в посте госпожи Мониавы от 15 августа она названа Леной), а по факту»:

«В данном случае постановление об отмене гарантирует нам только тот факт, что мама не перейдет из ранга свидетелей в обвиняемые в рамках этого дела».





При этом она отметила, что препараты, заказанные для сына Лены, все еще арестованы, а системный блок, изъятый во время обыска, все еще находится у следователей как вещественное доказательство. Как сообщили в Генпрокуратуре, «материалы направлены на дополнительную процессуальную проверку в Московскую таможню».

Минздрав после сообщений о третьем задержании матери с незарегистрированным препаратом распространил сообщение, аналогичное тому, что направил СМИ месяц назад: ведомство снова возложило ответственность за регистрацию препарата на разработчиков и производителей. Также в Минздраве пообещали проанализировать «все неправомерные случаи назначения врачами незарегистрированных лекарственных средств до проведения консилиума» и сообщили, что по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой Российская противоэпилептическая лига «готовит экспертное заключение по эффективности "Фризиума", в том числе о возможности замены этого препарата комбинациями зарегистрированных препаратов». Лида Мониава в интервью «Ъ-FM» рассказала, что доступных в России альтернатив клобазаму нет: «"Фризиум" — это препарат, который нужен при особо тяжелой форме эпилепсии. Есть целый ряд препаратов, входящий в международные стандарты лечения эпилепсии, которых нет в России: "Фризиум", "Сабрил", "Диазепам"». Она подтвердила, что, как и сообщал Минздрав, родители могут «получить заключение федерального консилиума, который даст разрешение на ввоз»: «Но эта процедура крайне сложная, пока практически никому не удалось легально ввезти этот препарат в страну. И тысячи родителей покупают его нелегально». Основатель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер разместила в соцсетях открытое письмо родителей детей-инвалидов (его подписали 82 матери), в котором они обратились к президенту РФ с просьбой «найти конструктивное решение применения не легализованных в России препаратов, которые успешно и законно используют врачи во всем мире».

Валерия Мишина