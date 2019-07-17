Мать ребенка-инвалида задержали за покупку в интернете психотропного препарата

Правоохранительные органы задержали мать ребенка-инвалида, который является пациентом детского хосписа «Дом с маяком», Елену Боголюбову. Она пыталась забрать в почтовом отделении заказанный по интернету для своего сына психотропный препарат, который не зарегистрирован в России. В «Доме с маяком» отмечают, что «десятки тысяч родителей до сих пор вынуждены становиться преступниками, чтобы помочь своим детям снять судороги». В Кремле выразили обеспокоенность очередным задержанием, пообещав связаться с Минздравом РФ и попросить «активизировать работу».

Правоохранительные органы снова проверяют родителей пациентов детского хосписа «Дом с маяком». Напомним, в июне 2018 года дело о незаконном сбыте психотропного препарата было возбуждено в отношении матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой, которая попыталась продать излишек приобретенного ранее противосудорожного препарата «Диазепам» в незарегистрированной в России форме — микроклизмах (см. “Ъ” от 6 июля 2018 года). Лекарство было куплено на родительском форуме в интернете, там же госпожа Коннова его и пыталась продать. После широкого общественного резонанса и вмешательства Кремля дело было закрыто.

16 июля 2019 года в почтовом отделении района Новокосино при получении посылки с не зарегистрированным в России противосудорожным транквилизатором «Фризиум» была задержана мать еще одного пациента детского хосписа Елена Боголюбова, об этом сообщила в соцсетях директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава. «Лекарство назначили врачи, препарат указан в выписке,— заявила госпожа Мониава.— Но купить "Фризиум" в России невозможно. Мама нашла его в интернете».

После получения посылки «к женщине подошли два сотрудника полиции и сказали, что посылка арестована как контрабанда, мама задержана для выяснения обстоятельств»:

«Дальше семь часов маму держали на почте в окружении сотрудников МВД, таможни и т. п.». Как уточнили «Интерфаксу» в столичном главке МВД, сотрудники полиции в задержании не участвовали, делом занимается таможенная служба. Как сообщила Лида Мониава, Елену Боголюбову отпустили только в 23:00 в понедельник.

Как ранее сообщал “Ъ”, в апреле 2019 года сотрудники Уральской таможни задержали в Екатеринбурге 24-летнюю Дарью Беляеву, которая заказала себе из Польши антидепрессант «Элонтрил». Эксперты таможни пришли к выводу, что препарат содержит вещество бупропион, которое является «производным» запрещенного наркотика эфедрон. Было возбуждено дело по статье о незаконном приобретении наркотиков (ст. 228 УК РФ) и контрабанде наркотиков (ст. 229.1 УК РФ).

По словам юриста «Дома с маяком» Екатерины Романовой, обвинение Елене Боголюбовой пока не предъявлено, дело не возбуждено: «Проводится дознание, мама была задержана до выяснения обстоятельств, посылка изъята, идет сбор документов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела». Она рассказала, что задействована группа представителей различных силовых структур. «Проблема в том, что мамы таких детей не могут получить препарат законным способом,— сказала она.— Мы полагаем, что дело может быть возбуждено о личном употреблении, хотя данный препарат применялся только для ребенка». «У Миши (сын Елены Боголюбовой) болезнь Баттена, это неизлечимое генетическое заболевание,— рассказала ранее Лида Мониава.— Мишу кормят через трубку в животе, гастростому, он не может говорить и ходить. У Миши судороги, от которых он постоянно мучается. От той же самой болезни умерла его сестра Ева в девять лет». «Неврологи порекомендовали (Елене для сына.— “Ъ”) новый современный препарат — "Фризиум",— продолжает она.— Конечно мама уцепилась за этот шанс».

«Я уже писала об этой проблеме в Минздрав (невозможность для родителей получить рекомендованные врачами лекарства, отсутствующие в РФ.— “Ъ”), ходила на встречу с Вероникой Скворцовой (министр здравоохранения РФ.— “Ъ”),— рассказала глава фонда.— Было дано много обещаний. Но ничего не изменилось. Противосудорожные препараты в России так и не стали доступны. Десятки тысяч родителей до сих пор вынуждены становиться преступниками, нарушать закон, рисковать оказаться в тюрьме, чтобы помочь своим детям снять судороги. "Диазепам" в микроклизмах, "Cабрил", "Фризиум"... Огромное количество детей в России зависимы от этих неинъекционных форм препаратов».

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле знают о деле Елены Боголюбовой: «Понятно, когда речь идет о каких-то злоупотреблениях в этих ситуациях, но в данном случае речь идет о матери больного ребенка. Это вызывает серьезную обеспокоенность». Он также пообещал, что Кремль свяжется с Минздравом РФ и попросит «активизировать работу». Господин Песков напомнил, что вопрос о проблеме с доступом к наркотическим и психотропным препаратам поднимался на Прямой линии с президентом РФ: «Вероника Скворцова тогда говорила, что она обязательно разберется с этой ситуацией». Детский омбудсмен Анна Кузнецова назвала ситуацию недопустимой. «Мы связывались с сотрудниками Федеральной таможенной службы, которые непосредственно участвовали в выяснении обстоятельств случившегося. Если препарат ребенку назначен, то он должен его получать. Если препарат не зарегистрирован в России, то существует специальный порядок, и получить разрешение в Минздраве можно достаточно оперативно», — сказала госпожа Кузнецова «РИА Новости».

В Минздраве РФ пока на запрос “Ъ” не ответили. Депутат Госдумы Михаил Старшинов обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить законность задержания матери тяжелобольного ребенка Елены Боголюбовой, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Валерия Мишина